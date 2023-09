Pro D2 : le Stade Montois se réveille contre Béziers, Dax ramène un match nul de Soyaux Angoulême

SI les landais nous ont livré deux premières journées avec un zéro pointé et deux défaites pour le Stade Montois et l'US Dax, il a fallu attendre la 4e journée pour les voir invaincus ! Pas vainqueurs, "à cause" du match nul de l'US Dax à Soyaux Angoulême (15-15). Pendant que Mont de Marsan s'est réveillé contre Béziers avec une première victoire (38-24).

Le Stade Montois... enfin !

Après trois journées (presque) fanny et un seul point de bonus défensif acquis à Agen vendredi dernier, le Stade Montois recevait Béziers avec l'obligation de gagner pour l'inauguration de sa pelouse synthétique. Obligation respectée avec sérieux dès la première période avec les points au pied de Yoann Laousse Azpiazu (7e, 13e, 35e) et l'essai de Pierre Sayerse (25e) transformé par son arrière.

Les guêpes tournent en tête à la pause (16-10) malgré l'essai de Lorre dans les dernières secondes. Avant d'accélérer au retour des vestiaires grâce à l'essai d'avants de Simon Labouyrie (49e). Béziers répond par Gunther (55e). Mais le Stade Montois terminent en trombe avec deux essais de Sayerse et Eroni Sau pour assurer la victoire finale (36-24).

L'US Dax solide !

Après sa victoire contre Grenoble, les Dacquois étaient attendus en Charente avec pour objectif de livrer une prestation solide chez un concurrent direct pour le maintien en Pro D2. Deux semaines après sa déroute à Rouen, l'USD a largement répondu présent avec une prestation complète, aussi avec ou sans le ballon. Dax a profité de l'indiscipline de Soyaux Angoulême avec trois pénalités d'Hugo Cerisier (10e, 14e, 23e) en première période. L'essai charentais de Lestremeau (17e) et les points au pied de Ben Botica permettent au SA XV de tourner devant à la pause (10-9).

L'indiscipline est le maitre-mot de la prestation charentaise. Cerisier (43e) et Romuald Séguy du milieu de terrain (51e) enquillent deux nouvelles pénalités et les dacquois font déjouer le SA XV. Il faudra un essai collectif de Barka (73e) sur un temps fort pour que Soyaux Angoulême accroche l'US Dax malgré les ratés au pied de Botica. L'US Dax ramène un résultat nul pour le premier match non perdu en Pro D2 depuis août 2017... c'était déjà en Charente.