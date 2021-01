Pro-D2 : Le VRDR à Aix-en-Provence pour tenter de rester invaincu en 2021

Neuf changements par rapport à l'équipe qui l'a emporté contre Rouen

C'est un turn-over logique qui a été apporté par Johann Authier après les efforts fournis lors des deux premières rencontres de l'année contre Biarritz et Rouen. Des changements qui concernent principalement les avants avec une nouvelle 1ère ligne, la titularisation de Vincent Barrière en seconde ligne et les rentrées de Benjamin Collet et Willy N'diaye en 3e ligne.

Une nouvelle charnière pour conduire le jeu

Nicolas Faure et Mathieu Lorée remplacent Enzo Sanga et Maxime Javaux pour ce match retour à Aix-en-Provence et derrière Eddy Sawailau prend la place de Dug Codjo. Une équipe qui a tout de même fière allure et qui va tenter de poursuivre sa belle série de trois victoires consécutives entamée le 22 décembre dernier contre Montauban.

L'équipe du VRDR pour affonter Aix-en-Provence ce vendredi - VRDR

Le XV de départ de Provence rugby - Provence rugby

Aix-en-Provence - VRDR à vivre en Direct sur FBDA à partir de 19h