Pro D2 : le VRDR démarre un mois de janvier capital à Biarritz

Les Damiers entament l'année 2021 par un long déplacement à Biarritz après dix jours de vacances et une reprise d'entraînement dimanche dernier. Ce mois de janvier s'annonce crucial pour le maintien avec les réceptions de Rouen et Angoulême.

Un mois de janvier capital pour les hommes de Johann Authier en vue du maintien en Pro D2

Avec deux déplacements à Biarritz et à Aix-en-Provence et deux réceptions de concurrents directs pour le maintien, Rouen le 15 janvier et Soyaux-Angoulême le 29 janvier, le club drômois joue une grande partie de sa saison au cours des prochaines semaines. Fin janvier, le VRDR saura s'il est toujours en course pour le maintien ou pas. Un mois crucial qui débute au stade Aguilera de Biarritz face à l'un des favoris pour l'accession en Top 14. Le club basque, 4e du classement, a terminé l'année 2020 en trombe avec deux victoires obtenues à Grenoble et à Oyonnax. Pour l'instant, seul Vannes s'est imposé à Biarritz depuis le début de la saison, autant dire que c'est un déplacement à risque pour les coéquipiers de Benjamin Collet.

Le VRDR contre Biarritz - VRDR