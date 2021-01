Pro D2 : Le VRDR doit battre Rouen pour quitter la zone rouge

Six changements dans le XV de départ après la victoire à Biarritz

C'est surtout devant que Johann Authier a apporté des modifications dans son équipe par rapport à la formation qui a remporté la 1ère victoire du club drômois à l'extérieur en Pro D2 la semaine dernière à Biarritz. Jody Jenneker er Julien Royer reviennent en première ligne en lieu et place de Romain Colliat et Ionel Badiu. En 2e ligne, Florian Goumat est titulaire au côté de Théo Hannoyer et en 3e ligne, le capitaine Alexis Armary remplace Benjamin Collet.

Concernant les trois-quarts, Christopher Lacour et Dug Codjo vont débuter la rencontre à la place de Youri Mège et Eddy Sawailau.