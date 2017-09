Pro D2 : Les Bayonnais jouent encore une fois les touristes à Vannes (38-20)

Dans le Morbihan, en ouverture de la 4e journée de Pro D2, l'Aviron se devait de confirmer sa nette victoire bonifiée de la semaine précédente face à Dax (51-15). Encore raté. Mêmes causes, mêmes effets en déplacement : manque d'envie = belle fessée (38-20) et grosses désillusions.

Encore un début de match catastrophique. Toujours ces attitudes incompréhensibles, proches de la faute professionnelle en déplacement. Pas d’envie note dépité Joël Rey : « On a pris notre tarif habituel, ça fait bien mal à la tête. Ça ne me fait plus rire ».

"On a été des touristes"

Martin Bustos Moyano, le capitaine de l’Aviron, a lui aussi la dent dure, remonté sous ses airs apaisés, il n’hésite pas à dire ce qu’il pense : « Ca devient fatigant. On est des spectateurs. (…) Aujourd’hui on a été des touristes, à Perpignan et à Colomiers aussi. Il faut se remettre en question »

Ce à quoi Joël Rey abonde : « Honnêtement je ne crois pas que l’on soit venus en touristes. Mais en terme d’humilité… c’est dans l’engagement quoi, Vannes avait envie, et nous moyen, on regardait. »

Une réaction stérile

Pris à la gorge par des Vannetais volontaires, et emmenés par un quatuor fidjien en feu (Vosawai, Bolenaivalu, Hickes et Lutumailagi), les Bayonnais n’ont eu à leur opposer que leur désordre, leurs innombrables pertes de balles et leurs doutes issus d’une fragilité maladive en voyage.

Menés 28-3 à la 30e minute, 3 essais encaissés encore une fois sur des pertes de balles, les ciels et blancs ont tout de même réussi à trouver les ressources morales pour réagir en tout fin de première période et inscrire 2 essais en 4 minutes (28-15 à la pause), grâce notamment à leurs avants. Comme quoi, quand ils veulent…

"On est à notre place"

Revigorés, les Basques ont attaqué la seconde période comme ils ont terminé l’acte précédent. Mais 20 minutes de domination stérile - « On est en retard partout, sur le soutien offensif, pas de rapidité dans les rucks… » souligne Joël Rey - et encore une fois parsemé d’innombrables ballons rendus, en-avant et autres indisciplines, ont fini de noyer le mental friable des Bayonnais.

« On est à notre place, y a pas photo.» conclut fataliste Joël Rey comme pour faire entrer dans les têtes de ses joueurs et des observateurs, à force de le répéter, que Bayonne n’est qu’une équipe de milieu de tableau de Pro D2, malgré son pedigree.

Docteur Jekyll et Mister Hyde ?

«Le principal problème c’est nous, renchérit Martin Bustos Moyano. On est une équipe à domicile et une autre à l’extérieur. On est passé à côté sur trop de matchs à l’extérieur, il faut que cela s’arrête. » A force de le répéter, ça finira peut-être par marcher… ou pas.

Seuls notes positives, pour la première fois de la saison l'Aviron n'a pas pris de carton, mais peut remercier l'arbitre, et ses supporters continuent, malgré tout, de faire les déplacements. Quand on aime...