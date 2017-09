Pro D2 : Les Bayonnais n’ont « pas les moyens de faire les fiers » à Vannes

Le duel atlantique entre Vannes et l'Aviron ouvre la 5e journée de Pro D2 ce jeudi 14 septembre. Avis de coup de vent entre des Bretons qui n'ont gagné qu'un match, leur seule réception à ce jour, et des Basques rassurés par leur nette victoire contre Dax mais qui prennent l'eau en déplacement.

Bayonne sourit. A nouveau. Les visages ont retrouvé des couleurs bleu ciel sur les bords de Nive depuis 6 jours. Depuis cette très large victoire au tableau noir contre le voisin dacquois (51-15), bonus en récompense. Trop large ? Pas question de faire la fine bouche du côté de Jean-Dauger après un début de saison horribilis dans la lancée de la saison précédente : "on espère avoir lancé notre saison, souihaite le polyvalent trois-quarts Benjamin Thiery, que le groupe a pris conscience de certaines choses."

"Trouver de la constance"

Mais, armé d'experience, le vestiaire bayonnais tempère aussi le trop plein d'enthousiasme qui pourrait surchargé les egos et (ré)entrainer tout le groupe vers les bas-fonds. "Ce n’est pas une fin en soi (la victoire contre Dax, ndlr), avertit Grégory Arganèse, il ne faut pas que cela retombe comme un soufflet." Et l'expérimenté talonneur de rappeler à tout le monde que l'Aviron "fait souvent le yoyo (ou le bouchon, bdla), un match bien, un match difficile. A nous de trouver de la constance."

Pour ce faire, les Bayonnais devront trouver le bon dosage. Si la victoire et la prestation face à Dax les ont rassurés, ils devront toutefois s'affranchir de cette appréhension qui les accompagne depuis bientôt un an et demi lorsqu'ils voyagent. "on a un peu maintenant cette trouille en effet de prendre beaucoup, beaucoup de points", confirme Benjamin Thiery, lequel n'oublie pas que Bayonne vient d'encaisser 102 points en 2 déplacements (à Perpignan puis à Colomiers)

"Retrouver du coeur"

On doit se reprendre (à l’extérieur) et rapidement parce que si on veut exister dans le championnat il va falloir arrêter de prendre des essais aussi faciles" assène Joël Rey. Pour l'entraineur des avants de l'Aviron, c'est en corrigeant les multitudes de petites fautes individuelles aux lourdes conséquences, que Bayonne arrivera à fermer les vannes et retrouver une défense solide à l'extérieur.

Pour Grégory Arganèse le levier est avant tout mental, et dans les tripes : "on a coutume de dire que la défense c’est le cœur d’une équipe, donc c’est à nous de retrouver du cœur." Et de la concentration, de la maîtrise. Bayonne - adepte de Sade ? - a en effet tendance, chez ses hotes, à tendre le bâton pour se faire battre : trop d'indiscipline (6 cartons jaunes en 4 match), et surtout trop de ballons perdus ou rendus à l'adversaire. Or Vannes a montré son adresse à fructifier les cadeaux adverses. "A nous d'être bons dans la conservation", demande Joël Rey.

Le technicien sait que Bayonne ne doit pas retomber dans ses excès de confiance face à une équipe, jugée plus faible, mais au classement (14e) trompeur sur la réelle valeur. Surtout à domicile (6 victoires consécutives, série en cours).

Tout manque de respect dans ce championnat va se payer cher et très cher (...) Vu nos déplacements, on a pas les moyens de faire les fiers (...) Un peu d’humilité nous fera pas de mal — Joël Rey

Composition des équipes

5 changements dans le XV de départ de l'Aviron Bayonnais. Aretz Iguiniz retrouve sa place aux dépens de Jérôme Schuster au poste de pilier gauche, première titularisation pour le 2e ligne espoir Guillaume Ducat à la place de Pablo Huete, le seul avant titulaire lors des 4 premiers matchs, Jean-Jo Marmouyet de retour de blessure supplée le jeune Arnaud Duputs, blessé, en 3e ligne. Derrière, Benjamin Thiery est titularisé au centre pour faire souffler Sean Robinson et Julien Tisseron remplace Martin Laveau, blessé, à l'aile. A noter les premieres apparitions sur le banc des espoirs Arnaud Aletti (3e ligne) et Enzo Hardy (demi-de-mêlée). Ce dernier, arrivé de Narbonne à l'intersaison, fera ses premiers crochets sous le maillot ciel et blanc en match officiel.

Les autres matchs de la 5e journée de Pro D2

