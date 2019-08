Pro D2 : les débuts du VRDR à Oyonnax à vivre en direct à la radio à 20h

Romans-sur-Isère, France

On y est. Ce vendredi soir à 20 heures, le Valence Romans Drôme Rugby fera ses débuts dans le championnat de Pro D2. Le promu drômois se déplace d'entrée de jeu chez l'un des favoris, Oyonnax. Un club que le manager général du VRDR, Johann Authier, connaît bien comme joueur et comme entraîneur. C'est lui qui a fait monter le club en Top 14 en 2017.

J'espère qu'on sera capable de les embêter très fort - Johann Authier

"Oyonnax est une autre équipe que celle que j'ai quittée. Il ne faut pas se focaliser là-dessus. Cela me fera plaisir de revoir certaines personnes mais on passera au-delà de ça" dit-il voulant lui se concentrer sur le moment présent : "C'est important de montrer de suite qu'on est au niveau. De toute manière, on ne joue pas dans la même cour mais j'espère juste qu'on sera capable de les embêter. De les embêter très fort".

Joe El Abd, le coach anglais d'Oyonnax et ami de Johann Authier, se méfie : "Ils ont construit une belle équipe et on sait que ce sera un match difficile. Nos joueurs se sont préparés pour ça".

Le VRDR a fait connaître jeudi soir la composition de l'équipe :

Le match sera à suivre en direct sur France Bleu Drôme Ardèche avec Christophe Bernard et Gaëtan Barralon. Soirée spéciale à partir de 19h30.