Pro D2 : les entraîneurs Fabien Gengenbacher et Arnaud Héguy quitteront le FCG à la fin de la saison

La nouvelle, inattendue, a été annoncée par le club par un communiqué ce vendredi 20 janvier : Fabien Gengenbacher et Arnaud Héguy ne seront plus de l'aventure la saison prochaine. Les deux hommes auraient fait part de leur désir d'arrêter à l'issue de la saison. Concernant le futur encadrement, le club prévoit d'en dévoiler les contours début mars. Fabien Gengenbacher, dont c'était le premier poste à la tête d'une équipe, avait pris ses fonctions en 2021 , après avoir été l'entraîneur du jeu au pied pour le FCG. Arnaud Héguy était arrivé au même moment

Un départ demandé par les deux entraîneurs

Les raisons qui conduisent les deux hommes à mettre un terme à leur mission n'ont pas été précisées, que ce soit pour Fabien Gengenbacher ou pour Arnaud Héguy. "Afin de permettre au FCG de préparer au mieux la prochaine saison, de préserver l’unité du groupe sportif, et pour permettre au Club de se projeter sur la suite de son histoire, nous avons souhaité annoncer au plus tôt notre décision. Nous voulons remercier le Club pour la confiance qu’il nous a accordée. Notre engagement pour remplir nos objectifs reste intacte et nous restons pleinement concentrés sur notre ambition de nous qualifier pour la phase finale cette année" précisent les deux entraîneurs.

Du côté du club, on prend acte de la décision des deux hommes de ne pas prolonger. "Je remercie Fabien et Arnaud pour l’engagement qu’ils nous ont apporté depuis deux ans. Je suis convaincu que l’un comme l’autre mettront toutes leurs énergies, toutes leurs forces et l'ensemble de leurs compétences pour finir en beauté cette saison, et leurs histoires avec le Club. Nous sommes d’ores et déjà au travail pour pouvoir vous présenter début mars la future organisation de notre Club", précise le président du club Nicolas Cuynat dans le communiqué.