Pro D2 : "les entrants ont amené du mental", les réactions bayonnaises après la victoire à Montauban 33-23

En s'imposant 33-23 à Montauban, Bayonne a fait coup double : d'un côté, l'Aviron s'assure de conserver au moins une semaine de plus la deuxième place au classement général, et de l'autre il frappe un grand coup, chez un concurrent qui n'avait perdu qu'une seule fois à domicile cette saison.

Bayonne a frappé un grand coup hier soir à Montauban. En s'imposant 33-23 à Sapiac pour la 27e journée de Pro D2, les hommes de Yannick Bru ont à la fois montré que jouer à l'extérieur ne leur est plus rédhibitoire, et surtout sont assurés de conserver leur deuxième place au classement général, alors qu'il ne leur reste plus que trois matches à jouer avant les phases finales. Puisque cet exercice 2021-2022 a décidé que les Bayonne-Montauban seraient à chaque fois complètement fous, le match retour n'a pas fait exception, avec une entame de match parfaite de Bayonne, puis des faits de jeu amenant trois cartons rouges et deux jaunes, avec un final heureux pour les Bayonnais et Rémy Baget, qui y est allé de son essai.

Les réactions des Bayonnais

Même si Oyonnax s'impose ce soir contre Agen, les Bayonnais sont garantis de rester deuxième une semaine de plus, avant de recevoir Vannes jeudi prochain à 20h45.