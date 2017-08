Pro D2 : Les nouvelles règles à connaître pour ne pas être perdu

La saison de Pro D2 2017-2018 commence ce vendredi 18 août, une semaine avant le Top 14. Et comme à chaque nouvelle saison, ou presque, de nouvelles règles entrent en vigueur. Elles sont censées avantager le jeu offensif au détriment de la conquête. A connaitre absolument pour ne pas être largué.

Le Board de World Rugby, autrement dit l'instance qui édite les règles de l'ovalie au sein de la Fédération Internationale, a une nouvelle fois frappé en fin de saison dernière, en éditant de nouvelles règles pour dynamiser le jeu. Pour une fois, c'est l'hémisphère nord, autrement dit l'Europe, et notamment les championnats professionnels français qui les testent en premier, dès cette saison. Des règles qui pourraient changer beaucoup de choses, et surprendre les spectateurs non avertis.

La mêlée sera-t-elle encore une phase de combat ?

Il semblerait que non. Les nouvelles règles en la matière ont tendance à la vider année après année de sa dimension de "conquête" pour la transformer en phase de lancement de jeu.

Désormais le demi-de-mêlée pourra introduire le ballon quand bon lui semble, dès lors que la mêlée sera stabilisé © Maxppp -

Le "jouez 9" disparait. Désormais les ordres de l'arbitre se limiteront à l'entrée en mêlée, autrement dit aux commandements "flexion, liez, jeu". Ensuite, lorsque la mêlée sera stabilisé, le demi-de-mêlée aura la liberté de choisir le moment de l'introduction. Fini les longues mêlées statiques, où les 2 packs luttent d'interminables secondes pour prendre le dessus et récupérer le ballon à la poussée ou en mettant l'adversaire à la faute. Désormais un joueur de la 1ere ligne de l'équipe qui bénéficie de l'introduction du ballon, devra obligatoirement le talonner. Cette règle devrait grandement limiter la poussée. Le 3e ligne centre plus libre de ses mains. Le 8 n'aura plus à attendre que le ballon lui arrive dans les pieds derrière la mêlée pour pouvoir s'en saisir, il pourra désormais, à condition de rester lier à son pack, s'emparer de la gonfle avec les mains dans les pieds de ses secondes lignes. Cette règle devrait avantager les équipes dominées en mêlée.

La zone plaqueur-plaqué dynamisée, l'attaque favorisée

Le ruck quasi automatique. Il n'est plus nécessaire qu'un joueur de chaque équipe entrent au contact au-dessus du ballon pour constituer le ruck et la zone de hors-jeu. Lorsque le porteur de balle est au sol, le ruck est constitué dès l'arrivée du 1er soutien. Cette nouvelle règle a pour but d'empêcher les "rucks fantômes" dont l'Italie s'est servie pour perturber les Anglais lors du dernier Tournoi des 6 Nations (les Italiens n'avaient pas défendu dans la zone plaqueur-plaqué, empêchant la constitution du ruck et donc de la ligne de hors-jeu, leur permettant de s'infiltrer dans le camp anglais et perturber la sortie de balle). Une filouterie en moins pour les défenses. Le plaqueur ralenti au contest, au profit de l'équipe qui attaque. Le plaqueur devra dorénavant obligatoirement revenir dans son camp, après s'être remis sur ses appuis, pour pouvoir disputer le ballon, même lorsque le ruck n'est pas constitué. Les coups de pieds prohibés. Défense de taper dans le ballon au sol devant soi dans un ruck. La seule possibilité pour la défense de jouer le ballon au pied c'est en le talonnant. Une mesure qui empêchera ces actes pas franchement dans l'esprit du jeu, mais surtout dangereux pour les joueurs au sol qui récolte fréquemment quelques points de suture au passage.

Auparavant il fallait le contact entre au moins un joueur de chaque équipe (ici un Castrais et le Bayonnais Jaulhac) au dessus de la zone du plaqué (Beattie) pour constituer le ruck - Aviron Bayonnais Rugby Pro

Les sorties de terrain modifiées

C'est désormais le placement du ballon par rapport aux lignes qui fait foi. Autrement dit, il ne peut y avoir touche que si le ballon est sorti du terrain. Idem pour la zone d'en-but, les 22m ou encore la ligne de ballon mort.

Concrètement, c'est la fin des récupérations un pied de chaque côté de la ligne. Avant cette règle, lorsque le ballon était récupéré alors que le réceptionneur avait un pied en touche et l'autre à l'intérieur du terrain, et même si la gonfle n'avait pas franchi la ligne, qu'elle soit ou non en mouvement, c'est le botteur qui était réputé avoir sorti la balle. Désormais ce sera le récupérateur.

L'arbitre assistant indique la touche © Maxppp -

Exemple : le botteur tape en dehors de ses 22m, le ballon flirte avec la ligne de touche sans sortir, le réceptionneur s'en saisi un pied dans le terrain l'autre en touche. Auparavant, l'arbitre sifflait un coup de pied direct en touche, et faisait jouer celle-ci à l'endroit où le ballon a été botté avec lancé pour l'équipe du réceptionneur. Aujourd'hui, on jouera la touche à l'endroit où le ballon a été saisi, avec lancé pour l'équipe du botteur.

L'essai de pénalité à 7 points

Plus besoin de transformer l'essai-sanction sifflé par l'arbitre, face aux poteaux, il vaudra désormais automatiquement 7 points. Une décision qui vise non seulement à sanctionner et dissuader un peu plus l'équipe qui tente illégalement d'empêcher un essai, mais aussi à perdre moins de temps et donc à dynamiser le jeu.