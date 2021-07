Pro D2 : Lestrade prolonge à Bayonne, Webb ne viendra pas

Il a explosé cette saison avec l'Aviron Bayonnais. an Lestrade, centre arrivé au club en cadet du club de Sauveterre, prolonge jusqu'en 2024. Le club l'officialise ce jeudi. Un signe fort pour le joueur, alors que le club s'apprête à retrouver la Pro D2.

"Je suis très heureux de continuer l'aventure avec mon club formateur, exprime Lestrade sur le site de l'Aviron Bayonnais. Nous avons un groupe avec beaucoup de potentiel et beaucoup d'envie. Nous allons tout faire pour retrouver une place en TOP14 et j'ai surtout hâte de retrouver le soutien du public dans le stade." Du côte du manager Yannick Bru, le trois-quart centre "représente le présent et l'avenir du club. Il a encore une marge de progression énorme."

Quel demi de mêlée ?

Au rayon mercato, l'Aviron Bayonnais est toujours à la recherche d'un demi de mêlée. La piste du gallois Rhys Webb s'avère être un échec, après la défection du joueur (32 ans, 37 sélections). Bayonne étudie d’autres pistes pour compléter son effectif et notamment pallier la blessure de Michael Ruru, absent pour les dix à douze prochains mois.

Cette semaine, les Ciel et blanc a communiqué sur l'arrivée d'Uzair Cassiem (31 ans , 3ème ligne , Afrique du Sud , 11 sélections). Il jouait avec l'équipe galloise des Scarletts.

Parmi les autres mouvements

Luka Chelidze (pilier, Toulon), Denis Marchois (2e ligne, Pau), Isaia Toeava (centre, Toulon), Yann David (centre, Castres), Jean-Teiva Jacquelain (ailier , 26ans, 35 sélections à 7, Mont-de-Marsan), Arnaud Erbinetegaray (arrière, Mauléon). Le club va également accueillir Jeff Dubois dans son staff, en remplacement de Rémy Ladauge au poste d’entraîneur des trois-quarts.

Au rayon des départs, ceux d’Aymeric Luc (arrière, Toulon), Guillaume Ducat (2e ligne, Pau), Arnaud Duputs (3e ligne, Agen), Romain Barthélémy (ouvreur, Grenoble), André Gorin (3e ligne, Hyères), Manukula (2e ligne, Montauban), Malietoa Hingano (centre, Bourg-en-Bresse), Tom Darlet (3e ,Bourg-en-Bresse), Vincent Pelo (pilier), Brandon Fajardo (ouvreur, fin de carrière) et Sean Robinson (ailier)

