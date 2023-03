Pro D2 : Lucas Dupont, l'ailier du FCG décide d'arrêter sa carrière en juin 2023

C'est un grand nom du rugby grenoblois qui va tirer sa révérence. Lucas Dupont l'annonce sur France Bleu Isère, il va mettre un terme à sa carrière à la fin de la saison, en juin. Quatorze ans après ses débuts sous le maillot grenoblois, le club a décidé, pour des raisons financières, de ne pas activer l'année optionnelle que Lucas Dupont avait dans son contrat.

"Je n'ai pas l'envie de me lancer dans une autre aventure"

Pour l'ailier du FCG, originaire d'Echirolles, qui va fêter dans quelques jours ses 33 ans, c'est sans regrets qu'il se prépare à ranger les crampons. "Personnellement, j'avais la volonté d'aller au bout de mon contrat et de faire cette année en option, parce que ça se passe bien et que je me sens bien dans l'équipe. Je sais que c'est un choix qui a été contraint, pour des raisons financières. C'est toujours frustrant d'être bien dans un bateau et de sortir du bateau... Par contre, je n'ai pas l'envie de me lancer dans une autre aventure, dans un autre challenge. Je préfère en profiter pour ur débuter ma nouvelle vie professionnelle. Et concernant le sport, en profiter pour faire autre chose."

"Mettre le maillot et me transformer en un joueur de rugby"

D'ici juin, le joueur grenoblois compte bien "en profiter un maximum" sur le terrain. Ce qu'il aime c'est être un autre sur le terrain. Dans les prochaines, il nous confie qu'il va "s'entraîner dur, jouer le plus possible et être performant. Je veux profiter de toutes ces fois-là où on part au stade et pendant deux heures, on est une autre personne. C'est ça que j'aime, comme quelqu'un qui se déguise en clown et qui fait l'imbécile, moi c'est de mettre le maillot et de me transformer en un joueur de rugby. C'est cette sensation-là... Collectivement, cela se passe bien, on est plus que jamais en course pour jouer les phases finales. Bien évidemment que l'objectif collectif est hyper important et hyper fort : c'est aller le plus loin possible."

Un joueur exemplaire

Ses coéquipiers, ses entraineurs vous le diront, Lucas Dupont c'est un joueur exemplaire : plus de 180 matchs en rouge et bleu, mis a part deux saisons à Montpellier. L'enfant d'Échirolles, qui a grandi à deux pas d'un terrain de rugby, a fait toute sa carrière au FCG. Au fil du temps, Lucas Dupont est devenu un des leaders de l'équipe, un des symboles du club. Il n'en tire aucune fierté et et espère maintenant profiter de ses derniers mois en tant que joueur de rugby, ces derniers moments dans les vestaires. Champion de Pro D2 en 2012, Lucas Dupont peut encore rêver de partir sur une montée en Top 14. Ce serait une fin idéale et méritée.