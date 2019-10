Pro D2 : malgré les huit défaites du VRDR, les dirigeants soutiennent le staff et les joueurs

Romans-sur-Isère, France

Les patrons du VRDR montent au front, Laurent Beaugiraud et Jean-Pierre Cheval s'expriment. Alors que le club de rugby a perdu ses huit premiers matchs de Pro D2. Ce jeudi, les deux présidents ont tenu une conférence de presse exceptionnelle.

"Les résultats sportifs ne sont pas conformes à nos attentes. C’est un euphémisme" lance en préambule Laurent Beaugiraud. Mais il n’est pas question pour lui de désavouer son staff et les joueurs. Il affiche son soutien dans cette période de turbulence : "On réaffirme notre confiance aux joueurs. On a confiance dans le groupe. Dans une entreprise, il y a des hauts et des bas, on va s’en sortir."

"Il manque un déclic, on n'est pas loin"

Un discours très optimiste mais les dirigeants regardent aussi vers le bas et une possible relégation en Fédérale 1. Relégation, le mot n'est pas tabou. Le manager et entraîneur Johann Authier rappelle "que _le club, c’est un projet sur plusieurs années. Il ne faut pas tout remettre en question à cause de deux mois compliqués_. Bien sûr, il faut essayer de changer des choses et évoluer. Mais le VRDR est construit sur des bases solides."

Des bases solides comme la formation. Johann Autier espère construire une équipe professionnelle, à l'avenir, avec plus de 30% de joueurs issues de la région.

Une nouvelle recrue

Ce jeudi, le club a annoncé également hier l'arrivée de Matiaha Martin, un néo-zélandais de 27 ans. Un grand gaillard qui joue deuxième ligne. Il vient d'arriver et ne se pas aligné contre Soyaux-Angoulême dimanche après-midi.