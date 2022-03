Pro D2 : malgré ses difficultés le FCG pense aussi à la saison prochaine

13ème de Pro D2, Grenoble joue gros ce vendredi soir contre Nevers. Une équipe grenobloise qui s'évertue aussi à construire l'effectif le plus compétitif possible pour la saison prochaine.

Grenoble ne s'attendait pas à devoir encore lutter pour sa survie en Pro D2 au mois de mars, et si le FCG est tout entier tourné vers l'opération maintien, le club prépare aussi l'avenir, intensifiant ses recrutements et la construction de son effectif pour la saison prochaine.

Des espoirs conservés

Lancé dans un projet bâti autour de la formation, le FCG a avant tout essayé de conserver ses plus belles promesses. Une mission accomplie puisque de nombreux jeunes se sont engagés jusqu'en 2024 ou 2025. Régis Montagne, Enzo Camilleri, Elie Eglaine, Mathis Sarragallet, Yanis Gimenez, Victor Guillaumond, et Romain Fusier sont tous des enfants du club, souvent vus cette saison en équipe première, ils sont à la fois le présent et l'avenir du FCG. "Je le prends comme une preuve de confiance de leur part, ils ont compris qu'ils avaient une histoire à vivre ensemble, qu'ils étaient dans un club qui leur fait confiance" explique le manager Fabien Gengenbacher.

Grenoble a aussi prolongé le contrat de plusieurs de ses cadres, comme Lucas Dupont, Antonin Berruyer et Eric Escande.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Deux départs majeurs

Globalement le FCG a conservé la quasi-totalité des joueurs qu'il souhaitait garder même si deux des meilleurs Grenoblois joueront la saison prochaine en Top 14. Le centre Adrien Seguret (ancien champion du monde des moins de 20 ans) s'envolera pour Castres, alors que la pépite Ange Capuozzo (retenu dans le groupe italien pour le tournoi des 6 Nations) ira à Toulouse. Deux départs qui sont actés même si rien n'a encore été officialisé.

L'heure des recrues

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le FCG a hier annoncé le nom de sa troisième recrue, Atu Manu, déjà prêté au club cette saison. Avant l'ailier ou centre tongien, Grenoble avait engagé un centre, Terrence Hepetema, et surtout le numéro 8 du Stade Français Talalelei Gray. Un joueur à plus de 100 matchs en Top 14, un dur, une belle prise pour les dirigeants grenoblois. Preuve que malgré la situation du club, le FCG peut encore être attirant, "c'est sur que la situation du club questionne les joueurs que l'on cible", assume Fabien Gengenbacher, "mais l'échange est plus global. On occulte pas les difficultés que l'on rencontre mais force et de constater que les joueurs que l'on a ciblé jusqu'à maintenant nous on suivi dans le projet". Des recrutements souvent assortis de clauses et qui ne seront effectifs qu'en cas de maintien en Pro D2.