Pro D2 : malgré une belle réaction, Biarritz chute à Nevers (33-26)

Nevers, France

Le Biarritz Olympique était prévenu, et ça n'a pas manqué. Le BO a été défait 33-26 face à une équipe de Nevers, qui était dans l'urgence après avoir perdu ses deux premiers matches de la saison.

Toujours la première mi-temps...

Comme depuis le début de la saison, c'est sur le premier acte que les Biarrots ont pêché. Trop de fautes de mains, d’imprécisions, qui ont rendu constamment le ballon à l'adversaire. Des Bourguignons, qui n'avaient pas besoin de ça pour s'échapper en tête (17-0, 32e minute).

Grâce à une domination évidente sur la base d'une meilleure agressivité, notamment, et poussés par les 7.000 supporteurs du Pré-Fleuri, galvanisés. Heureusement, une pénalité de Pierre Bernard après la sirène, va permettre à Biarritz d'inscrire ses premiers points avant la mi-temps (17-3, 40e).

... et une course après le bonus

Au retour des vestiaires, ce n'était plus la même équipe du BOPB. Voici des Basques beaucoup plus agressifs, précis dans le geste, qui profitent des erreurs nivernaises pour revenir dans le match. Profitant d'un carton jaune côté bourguignon et de deux essais inscrits coup sur coup par les Rouge et blanc (17-17, 47e).

S'en suit, un mano à mano avec les deux équipes qui se répondent, un gros combat, mais Nevers finit par s'évader. Plusieurs fautes sont sanctionnées par la pâte gauche du buteur nivernais Zach Henry (30-20, 64e). L'ouvreur anglais qui sur une dernière pénalité à hauteur de la ligne médiane, après une faute de Lucas Peyresblanques, va définitivement sortir Biarritz du bonus défensif.

Deux Biarrots blessés

On joue la 26e minute. Après un contact et un ruck, le capitaine biarrot, Edwin Hewitt qui faisait son retour en deuxième ligne s'écroule, touché à la jambe. Après plusieurs minutes, il est sorti sur civière sous les applaudissements du Pré-Fleuri. Mais la nature de la blessure pourrait-être grave.Il s'agirait d'une fracture, ce qui éloignerait le leader biarrot pendant de longs mois.

Quant au demi de mêlée, James Hart, il est sorti à la pause, après avoir reçu un placage aux côtes juste avant la fin de la première mi-temps.