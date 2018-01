L'affiche d'ouverture de la 19e journée de Pro D2 ce jeudi 11 janvier pourrait marquer un tournant dans la lutte pour la qualification. Béziers, actuel 7e et premier non qualifié, sur une pente ascendante reçoit le Biarritz Olympique, 5e. Six points séparent les deux équipes.

Biarritz, France

C'est un match "compte double", un match à 8 points, qui oppose ce jeudi 11 janvier l'AS Béziers Hérault au Biarritz Olympique. Cette rencontre en ouverture de la 19e journée de Pro D2 est une affiche au moins par son enjeu. Seulement 6 points séparent Béziers, le premier non qualifié (7e), du BO (5e). Beaucoup et très peu.

Mathématiquement, une victoire de Biarritz et c'est un fossé qui se creuse derrière les rouges et blancs qui auront fait un très grand pas vers la qualification pour les phases finales. Mais une victoire des Héraultais et la course au top 6 est totalement relancée, indécise.

Biarritz cherche un second souffle

D'autant que les Biarrots accusent le coup depuis le début décembre. Si ils ont remporté leurs deux derniers matchs, à domicile, et se sont rapproché du podium, ils ont souffert tant face au dernier, Carcassonne, la semaine passée, que face à Angoulême juste avant la trêve de Noël.

Un BO qui semble avoir de plus en plus de mal à encaisser les annonces de départ de ses jeunes cadres (Hamdaoui, Arrate, Placines), et qui n'arrive plus à être décisif en voyage. Hormis la victoire forte, symboliquement du moins, à Bayonne lors du derby aller début octobre, Biarritz est incapable de s'imposer à l'extérieur cette saison.

A l'inverse, après avoir connu un impressionnant trou d'air, Béziers a mis le turbo depuis un mois et demi. Les Héraultais restent sur une série de 5 victoires lors des 6 dernières rencontres, dont 3 face à des équipes du Top 6 (contre Colomiers, Grenoble et à Perpignan) et leur motivation sera forcément décuplée contre un nouvel adversaire direct. Aux Biarrots de mettre l'intensité et l'efficacité nécessaires pour éteindre leurs ardeurs.

► Béziers / Biarritz, 19e journée de Pro D2, jeudi 11 janviers à 20h45. Un match à ♫ sur France Bleu Pays Basque dès 20h15

Les compositions d'équipes

