Pro D2 : Mont de Marsan et Dax défaits par Vannes et Rouen, zéro pointé pour les landais après deux journées

Deux journées, quatre matchs, quatre défaites, un seul point marqué ! Le début de saison du Stade Montois et de l'US Dax est loin d'être idéal. Les clubs landais sont les deux seuls à ne pas avoir gagné un match après deux semaines de championnat. Mont de Marsan n'a pas tenu la distance contre Vannes (13-22). Dax a coulé à Rouen (36-3).

Le Stade Montois sans réponse "à domicile"

Délocalisée au stade Aguilera de Biarritz, la rencontre entre Mont de Marsan et Vannes n'a pas réussi aux landais. Pourtant, ce sont bien les joueurs de Patrick Milhet qui dominent la première période, notamment grâce à l'essai de Veresa Ramototabua (21e). Ajoutez à cela cinq points au pied de Yoann Laousse Azpiazu et Mont de Marsan semble se diriger vers la mi-temps avec un avantage de dix points (10-0, 22e).

Mais les montois sont incorrigibles. Un essai encaissé breton de Pedemonte dans le temps additionnel plus un deuxième de Karl Chateau au retour des vestiaires (43e) et Vannes passe devant. S'engage alors un chassé croisé avec les pieds de Laousse Azpiazu (47e, 13-12) et Lafage (61e, 13-15). Avant l'essai transformé de Gorrissen (77e) qui scelle le scenario du match pour une défaite finale avec les trois troisièmes bretons marqueurs du soir.

Dax impuissant à Rouen

L'apprentissage de la Pro D2 se poursuit pour l'US Dax et il est rude. Lourdement défait sur sa pelouse en ouverture, les dacquois ratent leur entame en Normandie avec deux essais transformés encaissés dès le premier quart d'heure de Bly (6e) et Ruaud (13e) sur les deux premières incursions rouennaises dans les 22 mètres landais. Dax réagit mais gâche une cartouche en fin de première période. Fatal.

La seconde période est équilibrée. L'US Dax semble tenir la cadence de Rouen, mais manque de carburant dans le dernier quart d'heure avec deux essais d'avants de Ma'Afu (68e, 74e) avant une contre attaque normande de 80 mètres à la dernière seconde pour le cinquième essai d'Aubry (80e). Les seuls points landais du soir sont l'oeuvre de Romuald Séguy d'une pénalité (18e).

Après deux journées de championnat, le Stade Montois (14e) et l'US Dax (15e) sont les deux seuls clubs de Pro D2 à ne pas avoir gagné un match. Ils devancent Grenoble, lanterne rouge après leur six points de pénalité sur tapis vert. Provence Rugby conforte son fauteuil de leader avec une nouvelle victoire bonifiée contre Agen.