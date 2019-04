PRO D2 | Montauban maintenu : les points chauds de la saison

Montauban, France

Le soulagement à Sapiac vendredi soir. Une petite victoire pour un grand bonheur. Après une saison mouvementée, Montauban a décroché son maintien. Retour sur les moments chauds d'une saison.

Des licences bloquées

La Direction nationale d'aide et de contrôle de gestion (DNACG) décide au début du mois d'août de ne pas homologuer neuf contrats de joueurs de l'USM avant le début de la saison pour raison financière. Tous les contrats seront finalement homologués au compte-goutte. Le staff montalbanais dispose de tous ses joueurs seulement pour préparer la troisième journée de Pro D2 à Angoulême.

Un cadeau de Noël empoisonné

Fin décembre, la DNACG, gendarme financier de la Ligue, décide de retirer deux points au classement à Montauban (plus une amende de 15.000) pour anomalies financières. Le club fera appel et récupérera ses points quelques semaines plus tard. A la fin de la phase aller, l'USM compte 31 points. Sept victoires, pour huit défaites.

La bagarre

Vendredi 15 mars, 24e journée. Colomiers reçoit Montauban. Une énorme bagarre générale éclate à Bendichou. Bilan côté USM : neuf semaines de suspension pour Pierre Klur, 12.000 euros d'amende pour le club. Au soir de cette défaite chez le voisin columérin, Montauban n'a plus que six points d'avance sur la zone de relégation (13e).

Bagarre générale : le moment où tout a dégénéré entre Colomiers et Montauban 😱 #ProD2pic.twitter.com/o6j956MAGb — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) March 16, 2019

La délivrance

Ce vendredi, lors du dernier match de la saison à Sapiac, les Montalbanais sont allés chercher leur maintien après une saison éprouvante. Victoire 9-6 face à Nevers. L'USM ira à Biarritz dimanche 5 mai pour boucler l'exercice 2018-2019.