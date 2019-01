Pro D2 : Nevers remporte le combat des leaders face à Bayonne (23-17)

Bayonne, France

Le duel des leaders a tenu ses promesses en ouverture de la 18e journée de Pro D2 jeudi 17 janvier. Nevers s’impose au bout du suspens (23-17) face à des Bayonnais accrocheurs, après un beau chassé-croisé. Un « à toi à moi » qui se poursuit également au classement, puisque les Neversois reprennent la première place à l’Aviron.

Bayonne trop sanctionnée

Bayonne pourra surtout regretter ce point de bonus défensif arraché à 10 minutes du terme du match, grâce à un essai en force après une belle action collective (20-17), quand on les croyait au fond du seau. Un point finalement perdu à 2 minutes de la fin après un ballon perdu en touche suivi d’une faute au sol face aux perches.

Une action qui résume la rencontre des ciels et blancs, accrocheurs et volontaires face à des Neversois dominateurs et plus puissants, mais beaucoup trop sanctionnés, en particulier en mêlée – 8 fautes sifflées, un essai de pénalité dans les interminables arrêts de jeu de la première mi-temps (10-10, 40+9’) et 2 cartons jaunes – et dans les rucks.

Du caractère malgré les roulements

Un Aviron également trop approximatif en touche en fin de rencontre et pas encore assez précis sur ses rares ballons d’attaque pour espérer mieux chez l’un des très gros de cette Pro D2.

Les Bayonnais, qui avaient fait tourner l’effectif et laissé de nombreux cadres au repos (Battut, Tedder, Van Jaarsveld, Boniface, Robinson, plus Koster victime d’une commotion) en prévision du choc face à Oyonnax jeudi 24 janvier, ont montré qu’ils avaient du caractère en toute circonstance et une profondeur d’effectif cruciale en prévision de la fin du championnat.