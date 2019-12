Pro D2 : Nicolas Cuynat, du groupe Mare Nostrum, nouveau président du FC Grenoble

Grenoble, France

Le FCG jouera vendredi soir contre Rouen (20h45), sous les yeux d’un nouveau président. Mais Nicolas Cuynat ne sera pas perdu au Stade des Alpes où il a ses habitudes, son entreprise Mare Nostrum étant partenaire du FCG depuis près de 15 ans. Nicolas Cuynat, aussi actionnaire du club grenoblois, a fondé ce groupe spécialisé dans les ressources humaines en 2004. Depuis Mare Nostrum s’est beaucoup développé, entrant notamment en bourse il y a quelques jours.

"Une très grande fierté" Nicolas Cuynat, nouveau président du FCG

Dans un communiqué publié par le FCG, Nicolas Cuynat a dit sa "très grande fierté d’avoir été choisi pour prendre la présidence du Directoire de mon club de cœur et de toujours" ajoutant "j’aborde ce nouveau défi avec passion et la volonté farouche de réunir tous les hommes et femmes qui aiment ce club".

Michel Martinez, lui, a estimé que son passage à la tête du FCG "fut une aventure extraordinaire et complexe, puisqu’il a fallu mener la transformation de notre club qui était dans une situation critique tout en digérant le retrait massif de Sogeti." En plus de Michel Martinez, Eric Pilaud quitte son poste de président du conseil de surveillance, il est remplacé par Laurent Pelissier. Michel Martinez et Eric Pilaud restent actionnaires du FCG.

Un troisième changement de président en moins de quatre ans pour Grenoble

Nicolas Cuynat est donc le nouveau président d’un club qui en a eu plusieurs ces dernières saisons. Entre l’été 2016 et l’hiver 2019, quatre hommes se sont succédés à la tête du FCG. Après plus de 10 ans de présidence Marc Chérèque a passé la main à Eric Pilaud en septembre 2016. Ce dernier, qui vivait en partie aux Etats-Unis laissant la place à Michel Martinez en octobre 2018. Le nouveau président Nicolas Cuynat devrait présenter son projet pour le FCG au mois de Janvier.