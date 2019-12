Pro D2 : Nicolas Cuynat, nouveau président du FC Grenoble : " Continuer à grandir sereinement"

Grenoble, France

Mercredi son entreprise est entrée en bourse, jeudi il a été élu président du FCG, et vendredi son club a pris provisoirement la tête du championnat de Pro D2. La semaine de Nicolas Cuynat a été chargée, il s’est confié à France Bleu Isère

France Bleu Isère : Nicolas Cuynat, le grand public ne vous connait pas forcément, alors qui êtes vous ?

Nicolas Cuynat : « Je suis Grenoblois, né il y a presque 50 ans, un passionné de rugby et aussi un entrepreneur car je suis le pdg du groupe Mare Nostrum »

Vous avez toujours suivi le FCG ?

« Je suis arrivé tardivement dans le monde du rugby, car j’ai passé ma jeunesse dans l’eau, mais effectivement la première fois que je suis rentré au stade Lesdiguières, à la fin des années 90, je n’en suis jamais ressorti et depuis c’est une grande passion. Je suis partenaire du club depuis que j’ai créé ma première société, je pense que ça a été le premier investissement de l’entreprise ! Je suis aussi actionnaire du FCG depuis deux ans. »

Une semaine riche en émotions

Vous prenez la suite de deux présidents, Michel Martinez et Eric Pilaud qui ont œuvré pour maintenir le club à flot financièrement

« On peut remercier Eric et Michel du travail accompli. Tout le monde sait l’histoire du FCG, avec notamment la perte d’un sponsor emblématique, Sogeti. Et effectivement le travail accompli ces dernières années fait qu’aujourd’hui le club s’est structuré, et a la possibilité de continuer à grandir sereinement ».

Ce fut pour vous une semaine chargée avec l’entrée en bourse de votre entreprise, et votre nomination à la tête du FCG !

« Oui ça s’est un peu enchaîné. Certains ont dit que c’était pour ma fête puisque vendredi c’était la Saint Nicolas ! Effectivement avec l’entrée en bourse et l’élection, ça a été une semaine particulièrement riche en émotions ».