Pro D2 : nombreux changements bayonnais pour Aurillac

Le leader bayonnais jouent à Aurillac ce vendredi 1er mars (20h30) pour la 23e journée de Pro D2. Décimé par les blessures devants, l'Aviron est contraint de faire tourner un effectif qui montre des signes de fatigues. L'occasion de lancer Tom Darlet et réintégrer 3 ex-blessés.

Bayonne, France

Bayonne s'attend à un gros combat à Aurillac, chez une équipe bien en place, qui retrouve peu à peu son allant notamment à domicile, et n'a pas encore assuré son maintien. Pour ce déplacement, le leader de Pro D2 doit remodeler son équipe qui pâtit des blessures et montre des signes de fatigue.

Retour de Taofifenua, première pour Darlet

La dernière (très) mauvaise nouvelle est tombée au lendemain de la victoire contre Béziers, vendredi 22 février. Rupture des ligaments du genou droit pour le 2e ligne Guillaume Ducat dont la saison est terminée. Une absence longue durée d'un joueur cadre dans un paquet d'avant décimé (Bergounioux, Beattie, Duputs, Collet, Koster).

Les ciels et blanc pourront heureusement compter sur Filimo Taofifenua, remis de son entorse du genou contractée face à Carcassonne, et vont en profiter pour donner sa chance à Tom Darlet (22 ans), le capitaine des espoirs, pour compléter la 3e ligne. Retours également du talonneur Maxime Delonca, blessé depuis la mi-janvier, et de l'ailier Arthur Duhau touché à l'épaule au match aller contre les Cantaliens, mi-décembre.

Fin de série pour Iguiniz

Toujours privés dans sa ligne de trois-quarts de Julien Tisseron (lombalgie), Julien Jané (mollet, reprise), Benjamin Thiery et Rémy Baget (saison terminée), l'Aviron a également mis au repos son vice-capitaine Peyo Muscarditz et son ouvreur Tristan Tedder, ainsi que le 3e ligne PJ Van Lill et Aretz Iguiniz, qui montrent des signes de fatigue après avoir beaucoup enchainé ces dernières semaines.

L'absence du pilier gauche est un évènement. C'est la première fois qu'il manque un match officiel de Bayonne depuis novembre 2016. Artez Iguiniz, force de la nature, a participé aux 69 dernières rencontres de son équipe, Top 14, Challenge européen et Pro D2 confondus.