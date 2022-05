Pro D2 : "Nous sommes heureux de recevoir cette demie", les réactions de Bayonne après la qualification

Il aura fallu attendre la dernière journée, mais c'est officiel, l'Aviron Bayonnais va bien recevoir une demi-finale du championnat de Pro D2. Objectif annoncé du début de saison, cette victoire bonifiée permet de s'épargner un match de barrage, et de préparer plus confortablement la demi-finale. Dans un stade Jean Dauger plein à craquer avec plus de 10 600 spectateurs, la fête était belle : huit essais inscrits, un véritable festival offensif face à Rouen, qui a probablement vécu la soirée la plus étrange de son histoire, car malgré la correction (53-13) reçue à Bayonne, les Normands sont maintenus en Pro D2 grâce à la défaite de Bourg-en-Bresse à Grenoble.

Après un tour d'honneur plus long que d'habitude, et l'hommage aux treize Bayonnais qui vont quitter le club à la fin de la saison, les Ciel et blanc peuvent se satisfaire de ce dénouement heureux à la toute fin du marathon de la deuxième division, même si ce n'est qu'une étape dans leur objectif de retrouver le Top 14. Le 29 mai, Bayonne recevra le vainqueur du barrage entre Oyonnax et Colomiers.

Les réactions des Bayonnais :

