Pro D2 : "On a besoin de points," les déclas de Biarritz avant la réception de Vannes

Remettre la marche avant. Alors qu 'il cale depuis deux matches , le Biarritz Olympique veut renouer avec la victoire ce vendredi 3 février contre Vannes . Un match important à tous les niveaux : face à un concurrent direct, le BO a l'occasion de creuser l'écart avec les Bretons , et de revenir sur Agen et Colomiers, devant au classement général mais à portée de fusil, et surtout qui se déplacent respectivement à Grenoble et Montauban.

Par rapport à ses concurrents directs, Biarritz aura donc l'avantage du terrain pour cette 19e journée de Pro D2 . Une semaine avant d'aller défier le leader, Oyonnax, sur sa pelouse de Charles Mathon.

Ils ont dit :

Thomas Hébert, 3e ligne du BO : "C'est un match important, il faut gagner, on le sait. Mais c'est aussi quelque chose qu'on se dit chaque semaine. Là, d'un point de vue comptable, on n'a pas ce qu'on attend sur les deux derniers matches donc on doit redoubler de vigilance. On a envie de faire une bonne prestation face à Vannes. Le match aller, on n'était pas passé loin, mais c'est récurrent cette saison, et il y a eu aussi eu des victoires où on n'a pas bien joué. On est un groupe jeune, on apprend de nos défaites, et j'espère que ça se verra contre Vannes."

Auguste Cadot, trois-quarts centre du BO : "On l'a forcément en tête. On sait aussi. Oui, on sait très bien ce qui s'est passé au match aller. On a perdu là-bas. On a à cœur de prouver aussi qu'on a un petit peu d'orgueil et qu'on peut évidemment gagner chez nous. Mais ça fait partie du début de saison et maintenant on se projette sur le futur, donc on veut gagner. C'est victoire obligatoire. On va mettre tous les ingrédients possibles pour remporter ce match. Après, c'est la façon dont on va l'aborder qui compte. On ne veut pas que la victoire, On veut produire du jeu pour arriver à ça."

Roger Ripol, entraîneur de la mêlée du BO : "Je préfère qu'on parle de bloc. C'est un bloc important, et il faut qu'on gagne des matches, il nous en reste cinq. La victoire contre Vannes n'est pas obligatoire. On n'a jamais fait la différence entre jouer à la maison et à l'extérieur. On joue et on prépare tous les matches pour les gagner. Si on perd Vannes mais qu'on gagne les quatre matches suivant, je signe. C'est un fait comptable. Il faut qu'on soit dans les six, on a besoin de points. Si on gagne, ça va aller, bien sûr. Mais si on ne gagne pas parce qu'on ne le mérite pas, ou quelle que soit la raison, on se relèvera lundi pour essayer d'aller gagner à Oyonnax."

Biarritz - Vannes, match à vivre à partir de 19h sur France Bleu Pays Basque