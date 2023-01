Pro D2 : "On était venu pour gagner," les réactions de Biarritz après la défaite à Agen (27-17)

De la frustration. Au terme de cet Agen - Biarritz Olympique , ce vendredi 27 janvier pour la 18e journée de championnat, c'est le sentiment général qui domine, tant les Biarrots ont été séduisants en première période, avant lâcher progressivement la rencontre aux profits d'Agen. Après s'être vu refuser quatre essais, le BO peut nourrir de légitime regrets de ne pas avoir réussi à ramener ne serait-ce que le point de bonus défensif. Après Colomiers , c'est la deuxième fois en deux matches que Biarritz s'incline face à des concurrents directs aux phases finales de Pro D2 sans glaner le moindre le point.

Ils ont dit :

Baptiste Erdocio, pilier du BO : "On loupe complètement cette entame de première période. Ensuite, on se dit les choses. On sait qu'il faut qu'on joue notre jeu, et on a réussi à le faire en déplaçant le ballon. On savait que cette équipe était très dense devant, donc il fallait les faire courir. Je pense que jusqu'à la 40ᵉ, on l'a bien fait. Après, c'est pareil que la première mi-temps, on rentre mal en deuxième période. On fait trop de fautes disciplinaires et l'indiscipline s'enchaîne. Et puis, on n'arrive pas à scorer quand on rentre dans leur camp et eux, quand ils viennent dans le nôtre, ils scorent très facilement. Donc le gros travail à effectuer pour la semaine prochaine, c'est la discipline."

Baptiste Germain, demi-d'ouverture du BO : "Comme à chaque fois à la mi-temps, on se dit 'c'est bien, on est dans le match.' On fait des efforts énormes. En plus, on a l'avantage d'être à quatorze contre quinze au retour de la mi-temps. Et voilà, comme d'hab, on les laisse revenir petit à petit, on les laisse espérer. Alors que je pense que physiquement et mentalement, on était plus en confiance qu'eux au retour de mi-temps et par nos petites erreurs, nos petites scories, on les a remis petit à petit dans le match, même s'il y avait égalité. Mais physiquement et mentalement, on leur a donné des signaux qui ont fait qu'ils se sont remotivés. Et derrière ça, quand on a été en supériorité numérique, on n'a pas su concrétiser. Je crois qu'il y a quatre ou cinq essais refusés, dont un très mitigé. Mais bon, c'est comme ça, on ne peut s'en vouloir qu'à nous-même. Les en-avant, c'est nous qui les faisons, pas ceux d'en face ou l'arbitre. Donc c'est à nous de repartir au boulot. Ça fait mal à la tête quand même, mais on a une réception la semaine prochaine à préparer et la saison est encore longue."

Shaun Sowerby, manager général du BO : "Il reste pas mal de matches, même si le bloc est important, même si on joue contre des concurrents directs. C'est un match perdu à l'extérieur contre une équipe qui est dans les quatre ou cinq au-dessus. Mais ce n'est pas catastrophique non plus. On aurait peut-être pu le gagner. Mais on ne va pas se rajouter de la pression parce qu'on a perdu ce match, contre une belle équipe. Donc on a obligation de gagner la semaine prochaine. Et puis on ira à Oyonnax, qui fait une grande saison, et on va continuer comme ça, match après match, jusqu'à la fin. On verra les résultats, et comment on termine."

Avec cette défaite, Biarritz passe de la 3e à la 5e place du championnat, derrière Colomiers et Agen. Avant de recevoir Vannes vendredi prochain à Aguiléra, une équipe chez qui le BO s'est incliné au match aller (34-26).