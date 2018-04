Biarritz, France

Biarritz s'est accroché. Biarritz s'est battu. Biarritz y a cru. Mais Biarritz a été vaincu (31-16), et voit s'envoler à Massy ses derniers espoirs de disputer un barrage à domicile.

Biarritz n'y arrive pas à l'extérieur

C'est mathématique. Alors qu'il ne reste plus qu'une journée de saison régulière à disputer, Biarritz ne terminera au mieux qu'à la 5e place du classement, à condition de battre Montauban dimanche 15 avril, lors de la dernière journée, et que Béziers s'incline à domicile face à Nevers. Le barrage, déjà assuré, se disputera donc à l'extérieur.

De quoi doucher les plus optimistes. Certes tout reste possible sur un match. Certes le BO c'est déjà imposé à l'extérieur cette saison (à Bayonne et Narbonne), mais jamais chez une équipe du Top 6. Certes le BO a les capacités, le talent et les ressources pour réaliser un exploit en déplacement.

Mais Biarritz, dominateur dans son stade Aguiléra devenu imprenable cette saison, souffre d'une forme de complexe loin de chez lui. Sa défense pêche. Les Biarrots sont fragiles hors de leurs bases. Et sans doute un peu plus secoués encore par les tempêtes en coulisses qui pèsent sur leur avenir et les empêchent de se concentrer à 100% sur leur rugby.

Classement de la Pro D2

Résultats de la 29e journée : adieux victorieux pour Marmouyet et Lacroix à Bayonne

