L’Aviron s’est incliné (19-6) à Angoulême en ouverture de la 27e journée de Pro D2 ce jeudi soir. Cette troisième défaite consécutive des Bayonnais enterre leurs derniers espoirs de qualification. Mais plus que ce nouveau revers c’est la situation extra-sportive qui mine les ciels et blancs.

Angoulême, France

Il aurait fallu un miracle pour que Bayonne accroche une place qualificative après son revers à domicile la semaine passée contre Nevers (9-27). Miracle qui passait d’abord par une victoire à Angoulême avec une équipe diminuée par les blessures et les absences, et un moral miné. De miracle il n’y aura point.

Bayonnais valeureux mais limités

Les Bayonnais ont fait illusion une mi-temps. Et même une demi-heure, la première. Car ensuite Soyaux-Angoulême a confisqué le ballon et aurait même pu tuer le match d’entrée. Mais les Charentais trop brouillons, dans une première mi-temps hachée, sans rythme, où les défenses se sont rendus coup pour coup prenant le pas sur les offensives, a laissé passer sa chance de virer en tête à la pause (3-3), vendangeant 2 grosses occasions d’essais.

Les Bayonnais, plein de courage, valeureux et efficaces dans les rucks dans les crampons d’un Arnaud Duputs omniprésent et de jeunes pousses (5 espoirs sur la feuille de match) volontaires, ont encore fait illusion pendant 75 minutes. Le SA XV, face à une défense bayonnaise efficace, ont dû se contenter des points au pied de Lucas Méret, l’ancien ciel et blanc. Les hommes de la Nive ont finalement craqué, logiquement, en fin de rencontre, encore.

"On a pas de nouvelles du club (...) C'est fatiguant"

Un match, une défaite, lourds de conséquences. Bayonne, qui gardait un mince espoir, dit adieu aux phases finales, et repartira en Pro D2 l’an prochain. Mais avec quelle équipe ? Vingt joueurs en fin de contrat n’ont toujours pas reçus la moindre nouvelle. Silence de l’actuelle direction, dont on sait désormais que ses jours sont comptés. Silence qui mine le vestiaire. Difficile de jouer dans ses conditions.

Reste l’honneur. C’est désormais le moteur des Bayonnais. Se battre, lors des 3 dernières rencontres, pour sauver ce qui peut encore l’être. L’amour propre, la fierté, clame le 2e ligne Adam Jaulhac. Les ciels et blancs ont 3 match, dont 2 à domicile - Mont-de-Marsan et Colomiers puis déplacement à Narbonne pour finir – pour le démontrer.

