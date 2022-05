Pro D2 : "Pas le droit à l'erreur" confie le manager du RNR avant le dernier match à domicile de la saison

Rouen peut dès ce soir assurer son maintien en Pro D2. Le Rouen Normandie Rugby reçoit Béziers pour son dernier match de la saison à la maison, au stade Robert-Diochon. En cas de victoire ce soir et de défaite de Bourg-en-Bresse, le club jouera en Pro D2 la saison prochaine. Même scénario si le RNR fait match nul et que Bourg-en-Bresse s'incline sans bonus défensif.

"On se concentre sur ce qu'on peut contrôler. Le match de Bourg-en-Bresse/Colomiers, on ne le contrôle pas, rappelle Nicolas Godignon, le manager général du RNR, invité de France Bleu Normandie. Rien ne sera fait ce soir si tout le monde gagne. Si l'un des deux échoue, évidemment, ça compliquera l'un ou l'autre pour le maintien. En tout cas, on n'entrevoit qu'une victoire ce soir, que de faire plaisir à nos supporters. C'est un match important évidemment, comme tous ceux du reste de la saison. Mais c'est déterminant parce qu'il n'y a pas le droit à l'erreur, tout simplement. On a surtout le droit de réussir."

Le groupe n'a pas changé sa manière de travailler pour ce match. "On connaît les conditions, on sait ce qu'il faut faire assure Nicolas Godignon. On sent que les garçons ont envie de vraiment bien terminer et ça, c'est déterminant." Une descente en Nationale (la 3e division) marquerait "un coup d'arrêt" au projet du club. "Ça fait trois ans que Rouen est à ce niveau là, trois saisons que c'est difficile, reconnaît le manager. Ça passe aussi par là pour pouvoir grandir et installer durablement le rugby professionnel en Normandie."

Nicolas Godignon salue la "force de résilience" de ses joueurs

Au-delà de la course au maintien, la saison du RNR aura aussi été marquée par un drame. En janvier dernier, l'ouvreur Jordan Michallet mettait fin à ses jours. Un choc pour sa famille et ses coéquipiers. Quatre mois plus tard, Nicolas Godignon estime "qu'on ne guérira jamais de ce qui nous est arrivé, de la perte d'un coéquipier, mais avant toute chose, d'un homme extraordinaire qui a apporté énormément à notre équipe. Et pas que sur le plan sportif, mais aussi sur le plan humain évidemment."

"Il faut avancer, poursuit le manager général. [Il y a] cette force de résilience du groupe de pouvoir continuer à y croire. On a eu des moments difficiles, évidemment, mais on s'est accroché, on a resserrer les liens. Le groupe a développé des ressources phénoménales pour s'accrocher et rester dans cette compétition."

Pour son dernier match à Robert-Diochon, le Rouen Normandie Rugby reçoit donc Béziers à 19h30 pour le compte de la 29e journée de Pro D2.