Pro D2 : Pénurie de pilier gauche à Bayonne, un espoir convoqué pour la première fois avec les pros pour Rouen

À cause des absences de deux de ses piliers gauches, Bayonne puise à nouveau dans son centre de formation. Cette fois-ci, c'est un jeune pilier de 19 ans, Jean-Baptiste Rendé, qui pourrait connaître son premier match de Pro D2 à Jean Dauger face à Rouen ce jeudi.

Le dernier match de la saison régulière à Jean Dauger pourrait bien être le premier match en pro pour le jeune Jean-Baptiste Rendé, pilier gauche de son état. Face à Rouen ce jeudi, le staff bayonnais va manquer de pilier gauche, entre la blessure de Swan Cormenier, touché aux côtes, et celle de Matis Perchaud contractée jeudi à Carcassonne. "Matis Perchaud est sorti en boitant contre Carcassonne, il est incertain à cause d'une cheville très douloureuse confiait le manager général Yannick Bru. On attend l'avis du staff médical, mais je suis très peu optimiste."

Derrière Ugo Boniface, seul rescapé à gauche, Jean-Baptiste Rendé pourrait donc connaître son premier match professionnel. Solide gaillard d'un mètre quatre-vingt-treize pour 130 kilos, âgé de 19 ans à peine, il a fait ses classes à Dax, d'où il est originaire. "Nous sommes allés le chercher alors qu'il jouait deuxième-ligne révèle Jean-Baptiste Lartigot, responsable du centre de formation. Il est en pleine reconversion en première ligne, avec un grand gabarit qui ne rend pas l'adaptation mais c'est un bosseur." Un grand gabarit certes, mais pas que : "Il a des qualités de vitesse et d'explosivité remarquables. Ce genre d'opportunités, j'espère que ça lui fera prendre conscience de son potentiel, que nous mesurons chaque week-end."

À l'image d'un Aïtor Hourcade, Robin Dioné, Guillaume Bouche ou encore Louis Ortolan avant lui, Jean-Baptiste Rendé pourrait connaître ses premières minutes en pro ce jeudi, pour la réception de Rouen. À moins que le staff ne décide de faire jouer à gauche un habituel droitier, comme Christopher Talakaï ou Luka Tchelidze.