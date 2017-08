PRO D2 : Perpignan et Grenoble, rois des réseaux sociaux

Découvrez les classements des clubs de PRO D2 sur les réseaux sociaux. Juste avant la reprise de PRO D2, le championnat se joue aussi sur la toile et là, Catalans et Isérois dominent largement.

Le rugby se joue aussi sur les réseaux sociaux. Un endroit privilégié par les clubs pour assurer leur communication, pour transmettre leurs informations officielles et assurer leur promotion. Le nombre de "followers" indique bien sûr leur cote de popularité, mais aussi leur activité dans ce domaine, car force est de constater que certains sont plus habiles et modernes que d'autres.

Classement de PRO D2 sur les réseaux sociaux (chiffres arrêtés au 15/08/2017) © Radio France

Ainsi, en PRO D2, il n'est pas étonnant de retrouver l'USAP, Grenoble et Bayonne truster les premières places, eux qui ont les trois plus gros publics de cette division. Les deux rois de la discipline restent les Catalans et les Isérois.

Le FCG favorise twitter et compte une communauté de près de 86.000 suiveurs. L'USAP n'est pas loin derrière et potentiellement pourrait dominer ce classement si on considère que le club catalan n'a que 7.000 followers de moins, mais qu'il est deux fois moins actif (9.400 tweets contre 20.400 pour le FCG).

Sur facebook, l'USAP écrase la concurrence

Sur twitter, les clubs de PRO D2, reste encore loin des clubs de Top 14. L'influence de la coupe d'Europe doit jouer. Des clubs comme le Stade Français (300.000), le Stade Toulousain (278.000), Bordeaux (249.000), Brive (213.000) ou le RC Toulon (183.000) sont loin devant en terme de followers.

En revanche, sur facebook, l'USAP a trouvé une bonne pelouse pour s'exprimer. Le club est ultra présent et écrase la concurrence dans sa division avec plus de 200.000 abonnés (125.000 de plus que Grenoble et Bayonne). Dans ce domaine, le club catalan rivalise avec quelques gros clubs de Top 14 (267.000 pour Clermont, 176.000 pour le Stade Français).

Pour l'USAP, rester visible sur facebook reste une priorité explique la responsable de la communication du club Fanny Rière : "De gros efforts ont été faits sur les réseaux sociaux et particulièrement facebook depuis deux ans. Il y a eu une vraie volonté de créer une communauté USAP et ça marche."

Sur Facebook, le club catalan est omniprésent et doit certainement aussi être le club de rugby français à compter le plus de groupes de supporters présents sur la toile en rivalisant largement avec des clubs comme Toulon et Clermont.