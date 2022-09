Pro D2 : "Peut-être que Vannes nous attend plus que les autres", les déclas et les compos avant RCV-BO

Direction la Bretagne pour le Biarritz Olympique. Pour la deuxième journée du championnat de Pro D2, le BO se déplace ce vendredi 2 septembre sur la pelouse de Vannes. Une ville où les Biarrots ont de bons souvenirs, puisque c'est dans ce même stade de La Rabine où ils vont évoluer vendredi soir qu'ils s'étaient qualifiés pour la finale du championnat de deuxième division, en battant les Bretons sur le fil grâce à un essai de Gavin Stark (34-33). "Je ne sais pas s'ils s'en sont remis ou pas, avançait en conférence de presse Roger Ripol, entraîneur de la mêlée biarrote. Ce qui est sûr, c'est qu'on sera attendus partout, et à Vannes peut-être un peu plus." Biarritz sera d'autant plus attendu que les Vannetais ont perdu leur première rencontre sur la pelouse du promu Soyaux-Angoulême (31-30).

Tombeurs d'Oyonnax jeudi 25 septembre en ouverture de la Pro D2 (18-14), les Biarrots se déplacent en Bretagne "pour faire un bon match" avant-tout expliquait Roger Ripol. Mais pour certains joueurs comme le feu-follet Joe Jonas, c'est déjà l'occasion de se montrer et de confirmer tout le potentiel affiché la saison passée. "Cette année, je veux montrer ce que je sais faire, parce que l'an dernier, parfois, je n'étais pas content de moi à la fin du match" confiait le Sud-Africain.

Pour ce premier déplacement de la saison, le staff a décidé de titulariser Brett Herron à l'ouverture :

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La composition du RC Vannes :

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix