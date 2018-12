Pro D2 - Pour Noël, 5 rugbymen rempilent ou signent avec le CA Brive

Le CA Brive a réservé un petit cadeau de Noël à ses supporters ce mardi matin. Le club de rugby corrézien annonce l'arrivée de trois nouveaux joueurs et la prolongation de deux autres contrats.

Brive-la-Gaillarde, France

C'est par une vidéo aux couleurs et dans l'ambiance de Noël que le CA Brive annonce l'arrivée ou la prolongation de contrats de cinq joueurs ce mardi : Kitione Kamikamica, Guillaume Galletier, Mesake Doge, Enzo Hervé et Peniami Narisia. Les rugbymen jouent le jeu jusqu'au bout, puisqu'ils apparaissent même vêtus de pulls aux motifs de rennes, cadeaux, sapins et flocons de neige dans cette vidéo publiée sur twitter, qui annonce à l'attention des supporters : "cinq cadeaux pour vous en ce 25 décembre."

🎁 En ce jour de Noël 🎁, le CA Brive est heureux d'annoncer une vague de prolongations et de recrutements pour les prochaines saisons!



Toutes les infos par ici : https://t.co/6JjaHFsIBP



🎄Joyeux Noël à toutes et à tous !

🏴🏳️ pic.twitter.com/eAVdt21qL3 — CABCLRUGBY (@CABCLRUGBY) December 25, 2018

Côté prolongations, l'ouvreur Enzo Hervé et le troisième ligne Peniami Narisia ont signé pour continuer de jouer avec le CAB jusqu'en 2022. Le club de rugby corrézien confirme aussi l'arrivée du trois-quart centre Guillaume Galletier, venu de Montpellier. Il s'engage jusqu'en 2021, tout comme le pilier Fidgien Masake Doge qui évoluait jusque là en Roumanie, à Timisoara, et qui était à l'essai avec le CAB la semaine dernière. Un autre Fidjien vient compléter le tableau : le troisième ligne centre Kitione Kamikamica qui va quitter le club de Vannes pour jouer avec Brive jusqu'en 2022.