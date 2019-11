Pro D2 : Pour un premier succès cette saison, le VRDR défie Soyaux-Angoulême

Romans-sur-Isère, France

Et si la première victoire était imminente ? Après huit défaites en autant de match, le VRDR affronte Soyaux-Angoulême ce dimanche à partir de 14h25 à Valence. "Si on arrive à gagner ce week-end, on pourra se relancer. On a fait une bonne semaine de travail. On a resserré le groupe, on a travaillé la cohésion" explique le demi de mêlée Nicolas Faltrept. Et pas question de baisser les bras affirme le joueur : "On y croit tous. Si ce n’était pas le cas on pourrait arrêter le rugby. On va y arriver. Il n’y a pas de stress, que de la motivation et de l’envie."

L'entraîneur du VRDR en conférence de presse. © Radio France - Victor Vasseur

Trois matchs à domicile

Les Damiers ont eu deux semaines de repos, après la claque reçue en Haute-Garonne, à Colomiers. Trois des quatre prochains matchs seront joués à domicile. "Ces matchs arrivent au bon moment dans la mesure qu’il faut que l’on gagne" reconnaît l’entraîneur Johann Authier. Il poursuit : "On n’a pas le choix si on veut se maintenir. On est déjà très en retard. Il ne faut pas que l’on abandonne."

Après huit journées, le VRDR pointe dernier, à la 16e place du classement. Son adversaire Soyaux-Angoulême est quatrième, après un début de saison en fanfare. "On doit sortir notre match référence, pour ne pas avoir de regret" lance Johann Authier. "Et puis si on peut avoir le déclic de la victoire, on pourra travailler plus sereinement. Je sens que le groupe est présent, il ne lâche pas. A un moment donné, cela va payer."

Le VRDR contre Soyaux-Angoulême, c’est à 14h25 ce dimanche, en direct sur France Bleu Drôme Ardèche.