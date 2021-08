Pro D2 : première évaluation pour Grenoble à Nevers

Depuis leurs retrouvailles le 5 juillet, pour un stage de cohésion, sans téléphone portable, à Aix les Bains les Grenoblois n’ont pas chômé. Six semaines de préparation intense, notamment physiquement, avant une première à Nevers ce vendredi soir (19h30).

« Hâte de voir ce que cela donne sur le terrain » Florian Zuppan, demi de mêlée du FCG

Une rencontre qui a les contours d'une évaluation, car bien des choses ont changé à Grenoble cet été, à commencer par un nouveau staff emmené par Fabien Gengenbacher. L’ancien capitaine du FCG, mais aussi Arnaud Héguy (entraineur des avants) et Nicolas Nadau (entraineur des arrières), sont arrivés avec un nouveau plan de jeu et donc un nouveau système à intégrer pour les joueurs.

L’idée générale est de promouvoir l’adaptation et la prise de décision des joueurs. « On a hâte de voir ce que cela donne sur le terrain » lance le demi de mêlée Florian Zuppan, quant à Fabien Gengenbacher il attend surtout ses joueurs sur leur attitude : « On va être sur des objectifs d’état d’esprit, être dans les efforts et l’adaptation, ce que l’on prône depuis le début ».

Et si tout ne sera pas parfait, ce match à Nevers est forcément idéal pour permettre aux Grenoblois d’expérimenter leur nouvelle botte.