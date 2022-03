Pro D2 : première pour Guillaume Bouche avec Bayonne, Muscarditz et Lafage de retour sur la feuille de match

Malgré les retours de Peyo Muscarditz et Maxime Lafage, de nombreux trois-quarts sont toujours sur le flanc avant le déplacement à Aix-en-Provence. Sireli Maqala (3 semaines, acromio) et Yann David, victime d'une commotion la semaine dernière, font partie des absents. Pour compenser ces absences, le staff bayonnais fait appel au jeune ailier des espoirs Guillaume Bouche. Titulaire à l'aile, il fait partie de ces jeunes à fort potentiel régulièrement alignés, comme Matis Perchaud, Robin Dioné ou encore Aïtor Hourcade.

Les Bayonnais doivent faire preuve de consistance. Ce sont les mots de l'entraîneur Bayonnais Antoine Battut, à la veille du déplacement des siens à Aix-en-Provence. "C'est une équipe qui a fait tourner contre Nevers, et qui sera fraîche pour nous recevoir" analyse l'ancien troisième-ligne. Forts d'un succès bonifié contre Colomiers la semaine passée (37-10), les Bayonnais en ont profité pour récupérer la deuxième place du classement provisoire. "On n'y pense pas, on est tournés vers le déplacement à Aix et la réception en suivant d'Oyonnax."

La composition de l'Aviron Bayonnais pour le déplacement à Aix-en-Provence :

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Rencontre à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Pays Basque à partir de 20h.