PRO D2 : première victoire de la saison pour Colomiers face à Grenoble

Premier match à domicile pour Colomiers et première victoire de la saison de PROD D2. Les columérins se sont imposés face à Grenoble 27-19. À la mi-temps, les hommes de Fabien Berbeau menés déjà 21 à 9. Une belle opération après la défaite de Colomiers, une semaine plus tôt, face à Biarritz (35-18) lors de la première journée du championnat. Cette fois, Jean Thomas et ses coéquipiers ont trouvé rapidement la solution.

La Saint-Thomas

Ce sont pourtant les Grenoblois qui ont ouvert le score en début de match avant une pénalité de Thomas Girard, puis un essai de Thomas Larrieu à la 10e minute de jeu. En tête (8-6), Colomiers a pris le large grâce à un essai d'Ugo Seguela, transformé par Thomas Girard.

Au retour des vestiaires, c'est le FCG qui s'illustre à la 53' minutes, avec un essai d'un autre Thomas. Cette fois, c'est Thomas Launault qui a rapproché Grenoble à cinq petits points des Hauts-Garonnais. Trois minutes plus tard, une pénalité de Thomas Girard éloigne une nouvelle fois les deux équipes (24-16) avant que le buteur ne rajoute trois points à la 64e minute de jeu (27-16).

À la 69' minute de jeu, le FCG réduit le score avec une nouvelle pénalité transformé de Samuel Davies. Les grenoblois qui ont manqué, à deux reprises, le point de bonus défensif dans les dernières secondes