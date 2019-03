Après une nouvelle défaite, les Biarrots ont pris un coup sur la tête et semblent avoir manqué le train pour les phases finales de Pro D2. Malgré tout, les "Rouge et blanc" veulent y croire. Les supporteurs, un peu moins.

Biarritz, France

Le BOPB a t-il laissé passé le train pour les phases finales ? La question se pose après cet énième revers à l'extérieur, à Carcassonne pour les "Rouge et blanc". Biarritz pointe désormais à la 12e place du championnat, à six points de la première place qualificative. Mathématiquement, tout est encore possible.

Les joueurs et un staff gardent espoir

Sauf qu'à sept journées de la fin du championnat, et au vu des lacunes affichées par l'équipe, du calendrier et des concurrents directs, il faudrait un exploit pour que les hommes de Matthew Clarkin aillent chercher le top 6. Malgré tout, les joueurs ne lâche rien, à l'image de l'arrière Ximun Lucu. "J'ai envie de continuer à espérer, parce qu'on est capable de faire de bonnes prestations, des blessés vont aussi revenir [...] Il faut qu'on fasse des gros matches jusqu'à la fin de la saison pour _ne pas avoir de regret_."

"J'ai envie de continuer à espérer..." - Ximun Lucu Copier

"Ça va être très difficile, on en a conscience, reconnaît Bertrand Guiry, le troisième ligne. Ça ne dépend pas non plus que de nous, mais on va repartir avec l'idée de faire ce prochain bloc à fond".

Je ne leur demande pas qu'ils jouent comme les All Blacks, mais..." - Matthew Clarkin

Et c'est justement ce qu'attend le manager de cette équipe. "C'est tout ce que je demande aux joueurs : qu'ils me montrent qu'ils ne vont pas lâcher quoique ce soit, explique le Néo-Zélandais. Je veux voir de l'investissement et qu'ils restent encore compétiteurs jusqu'au bout. D'une certaine manière, qu'ils transforment cette frustration pour _faire une performance et garder espoir_".

"On ne baisse pas les bras et on va se battre jusqu'au bout..." - Matthew Clarkin Copier

Cela commencera par la réception de Vannes à Aguiléra, dans deux semaines. Avant ça, les coéquipiers de Maxime Lucu auront une semaine de pause qui va faire du bien aux têtes et aux organismes. "Quelques joueurs vont revenir de l'infirmerie, ils vont apporter du sang frais, raconte le demi de mêlée. On ne fait pas de mauvais match mais à chaque fois ça se joue à des détails qui tournent en notre défaveur. Tant qu'on ne corrigera pas ses erreurs, on n'y arrivera pas".

Des supporteurs pessimistes

Du côté des gradins, il semblerait que les supporteurs ont fait une croix sur la possibilité de jouer les phases finales.

"Les phases finales, on n'y croit plus" disent ces supporteurs Copier

Avec d'abord des défaites difficiles à avaler (à Carcassonne, Nevers, Bourg-en-Bresse), le BO n'a ainsi gagné qu'un seul match à l'extérieur. Même s'il y a du mieux depuis le début 2019, les fautes de main, les erreurs de concentration, le manque de lucidité dans les phases offensives inquiètent. Sans parler de la conquête, secteur où les Biarrots ont encore montré leur fébrilité vendredi à Carcassonne, que ce soit défensivement comme sur les phases de jeu offensives. Puis le calendrier ne prête pas à l'optimisme non plus (réception de Vannes, Oyonnax, et Colomiers ; déplacement à Béziers et Bayonne).

Tant est si bien qu'aux abords des tribunes lors des matches comme sur les réseaux sociaux, la seule chose qui pourrait soulager les supporteurs dans cette fin de saison, serait une victoire lors du derby face à l'Aviron. Ce sera sur le premier week-end d'avril pour le compte de la 27e journée.