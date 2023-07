PRO D2 - Qui est Bruce Reihana, nommé responsable de l'attaque du CA Brive ?

L'annonce était très attendue chez les supporters. Depuis le 5 juillet, date de la reprise des entraînements au CAB, le club corrézien n'avait toujours pas d'entraîneur des trois-quarts , suite à la non-reconduction du contrat de la gloire du club Jean-Baptiste Péjoine . Plusieurs rumeurs avaient circulées pour savoir qui travaillerait avec Patrice Collazo, de Vincent Etcheto à Xavier Garbajosa, et ainsi refonder le duo performant à La Rochelle. La piste la plus récente avait menée à l'ancien entraîneur des Harlequins Tabaï Matson, ancien centre fidjien du CAB.

C'est finalement un All Black qui rejoint le CA Brive. Le club a jeté son dévolu sur un certain Bruce Reihana. Agé de 47 ans, l'ancien arrière vient donc entraîner en Corrèze, en étant propulsé "responsable de l'attaque". On ne connaît pas la durée de son bail en Limousin. Il n'empêche, c'est, sur le papier, un renfort de poids pour le club corrézien, descendu en Pro D2 après deux saisons cauchemardesques.

Champion de France et d'Europe

Le Néo-Zélandais, qui arbore deux sélections avec les All Blacks, a surtout un beau palmarès d'entraîneur. En tant que coach des skills, il remporte en 2020 la Challenge Cup avec les Bristol Bears. A l'été 2021, il quitte l'Angleterre pour rejoindre Montpellier. Avec le club héraultais, il gagne le championnat et fait partie du "meilleur staff de la saison 2021/2022" élu en fin d'année.

Une forte expérience du championnat français

Bruce Reihana connaît bien le championnat de France, au-delà de son expérience avec Montpellier. Il a aussi vécu pendant six ans en Gironde, à Bordeaux-Bègles. Le club venait alors de remonter en Top 14**. A 35 ans, il est alors l'arrière d'expérience pour encadrer cette équipe jeune**, notamment sur le jeu au pied. Une fois sa carrière terminée, il devient un des coachs du club jusqu'à son départ pour Bristol en 2017.

Le choix externe pour le staff briviste

Pour Brive, c'est un beau coup de parier sur l'ancien All Black pour entraîner sa ligne de trois-quarts et son attaque, alors que le club avait été l'équipe qui a le moins marqué d'essais en Top 14 l'an dernier. Le club a subi de nombreux départs dans ce secteur : Muller, Bituniyata, Tuicuvu, Jurand ou encore Nicolas Sanchez et Enzo Hervé ont quitté le club. Beaucoup de nouvelles têtes et un entraîneur qui devra aussi remodeler et mettre sa patte. Régis Lespinas, qui avait été une piste interne évoquée au début, sera aussi là pour travailler individuellement avec les joueurs.

Un coach pas inconnu de Patrice Collazo

Dans un communiqué, Patrice Collazo a salué un homme qui "va nous apporter une approche et une vision différentes". Le manager briviste revèle d'ailleurs qu'il avait failli collaborer avec le néo-zélandais lorsqu'il coachait à La Rochelle. "Je suis son parcours depuis très longtemps, notamment lorsqu'il était dans le staff de Bristol" poursuit Patrice Collazo. L'ironie du sort veut que ce soit lui, avec le staff des Bears, qui l'ait battu en 2020 en finale du Challenge Européen. Désormais, les deux hommes sont réunis pour faire remonter Brive en Top 14.

Le championnat démarre dans deux semaines, le 18 août, avec le déplacement à Agen, au stade d'Armandie. Bruce Reihana a désormais une grosse quinzaine de jours pour peaufiner ses schémas. Cela commence dès cette semaine, avec ce stage à Andorre , et ce premier match vendredi contre Biarritz.