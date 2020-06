Pro D2 : René Bouscatel nouveau président de Béziers

Béziers fait la une de l'actualité rugby depuis de nombreuses semaines. Le projet de rachat par Christophe Dominici, appuyé par des entrepreneurs venus des Emirats, a été rejeté. Et coup de théâtre de dernière minute, René Bouscatel va prendre les commandes.

Le projet de Dominici rejeté

L'ASBH a mis fin au suspense. Christophe Dominici et son projet n'iront pas au bout. C'est bien René Bouscatel qui dirigera le club. "Contrairement aux nombreuses déclarations médiatiques, à ce jour, aucun élément crédible n’a été communiqué à l’avocat de la SASP Béziers Rugby, Me Frédéric Simon. Les présidents Pierre-Olivier Valaize, Cédric Bistué et la majorité des actionnaires viennent donc d’accepter un vrai projet, Biterrois, concret et réaliste porté par Monsieur Louis-Pierre Angelotti qui a fait appel à Monsieur René Bouscatel dont l’expérience et l’expertise ne peuvent être contestées. Ce dernier assurera la présidence de la SASP Béziers Rugby", explique le club dans un communiqué.

Il reprend du service

René Bouscatel a quitté la présidence du Stade Toulousain en 2017, pour laisser place à Didier Lacroix. Avec les Rouge et Noir il a soulevé neuf boucliers de Brennus et quatre Coupe d'Europe. Il a dirigé le club vingt fois champion de France pendant 25 ans.