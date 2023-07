Pro D2 : reprise dans l’incertitude au FCG

Si les joueurs grenoblois ont retrouvé Lesdiguères sous un grand soleil ce lundi, de gros nuages noirs planent toujours au-dessus du FCG, finaliste de Pro D2, mais relégué en Nationale à cause d’un important déficit. Les dirigeants ont fait appel et seront auditionné par la Fédération Française jeudi à 8h30. En attendant, et à l’image de leur actionnaire Patrick Goffi, ils assurent avoir beaucoup travaillé pour convaincre la commission. Ils affirment qu'ils s’y présenteront avec des garanties supérieures à celles présentées devant la Ligue. Est-ce que cela suffira ? Impossible de le dire mais le secteur sportif, lui, travaille dans l’optique d’une issue positive.

ⓘ Publicité

« Tout le monde est dans l’attente »

« J’ai demandé à mon staff d’être concentré et focus sur la pro d2 » explique Aubin Hueber, le nouveau manager arrivé cet été et qui prend ses fonctions dans ce contexte très particulier, « les arguments sont là, on espère que jeudi on pourra boire une petite coupe en se disant qu’on a gagné ce premier match, car c’est un gros match. On a entièrement confiance en les actionnaires, et on se prépare pour jouer un premier match le 18 aout, en Pro D2 ». Reste que forcément l’incertitude trotte dans la tête des joueurs « quand tu leur demandes si les vacances se sont bien passées, et bien ils répondent "pas très bien" forcément car ils sont dans l’attente, tout le monde est dans l’attente » dit encore Nicolas Nadau l’entraineur des arrières. Il a toutefois vu de bonnes attitudes pour cette reprise : « Quand je les vois sur le terrain et sur la préparation physique je me dis qu’ils avaient vraiment envie de fouler le terrain et de toucher le ballon et pour nous c’est ça qui est le plus important."

7 recrues annoncées

Par ailleurs, le FCG a officialisé son recrutement pour la saison prochaine, si celle-ci devait être en Pro D2. Barnabé Couilloud et le Gallois Sam Davies arrivent à la charnière. Trois deuxième ligne ont aussi signé : Giorgi Javakhia (Géorgie-Aurillac), Brandon Nansen (Samoa), et Pierce Philipps (Angleterre- Edimbourg). Et puis deux nouveaux arrières devraient aussi porter le maillot grenoblois cette saison, Geoffrey Cros qui arrive de Bordeaux, et Nathan Farissier qui est lui prêté par le LOU.