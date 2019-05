Pro D2 - Victorieux de Bayonne, Brive jouera directement une demi-finale à domicile !

C'est officiel, Brive est directement qualifié pour les demi-finales de Pro D2 ! Victorieux de Bayonne 20-18 ce dimanche après-midi au Stadium, le CAB termine 1er de la saison régulière et recevra le vainqueur du barrage entre Vannes et Mont-de-Marsan en demi-finale.

Brive-la-Gaillarde, France

Brive est directement qualifié pour les demi-finales de Pro D2 ! Grâce à son succès 20-18 contre Bayonne ce dimanche après-midi au Stadium pour la 30e et dernière journée, le CAB termine 1er de la phase régulière et vient officiellement d'obtenir son billet pour les demi-finales qui se disputeront dans quinze jours. Les Brivistes auront l'avantage du terrain car la rencontre se jouera en Corrèze. Grâce sa victoire à Angoulême, Oyonnax termine 2e du classement derrière le CAB et est le deuxième club directement qualifié pour les demi-finales.

Brive et Oyonnax directement qualifiés

Bayonne, 3e malgré son bonus défensif pris en Corrèze, devra passer par les barrages. Tout comme Vannes, 4e après son succès contre Mont-de-Marsan, 5e. Nevers, vainqueur d'Aurillac, est le 6e et dernier club qualifié pour les phases finales. Le week-end prochain, ces barrages opposeront Bayonne - Nevers, et Vannes - Mont-de-Marsan.

Brive attend Vannes ou Mont-de-Marsan en demi-finale

Classé 1er à l'issue de la saison régulière, Brive recevra le vainqueur du barrage opposant le 4e ou 5e, en l'occurrence Vannes - Mont-de-Marsan. L'autre demi-finale opposera Oyonnax, 2e, au vainqueur du barrage entre Bayonne (3e) et Nevers (6e).

Bourg-en-Bresse relégué en Fédérale 1

En bas de tableau, Aurillac, qui arrache le bonus défensif à Nevers, sauve sa peau. Bourg-en-Bresse, malgré son succès avec bonus offensif contre Béziers, est relégué en Fédérale 1 et accompagne Massy condamné depuis plusieurs journées déjà.

Les résultats de la 30e journée

Le classement à l'issue de la phase régulière