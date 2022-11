Pro D2 : un retrait de trois points pour le FCG

Si sur le terrain tout va bien pour le FCG, actuellement 2e de Pro D2 , en coulisse c'est plus agité pour le club de rugby grenoblois. La Ligue nationale de Rugby a prononcé lundi un retrait de cinq points, dont trois fermes, contre Grenoble.

La décision prise par la formation régulation du conseil de discipline de la LNR (ex DNACG) est motivée par le "non-respect des dispositions réglementaires et décisions de la CCCP ", sans précision complémentaire quant à la nature des faits reprochés aux rouges et bleus. Pour ne pas perdre deux points de plus, le FCG ne doit plus se faire sanctionner pour la même raison lors des deux prochaines années. Le club, qui peut faire appel, n'a pas encore réagit.