Pro D2 : Revivez les meilleurs moments de l’exploit bayonnais à Oyonnax

Les superlatifs manquent après la performance de l’Aviron Bayonnais samedi à Oyonnax en demi-finale de Pro D2. Les ciels et blancs qui affronteront Brive dimanche 18 mai à Pau (14h) se sont imposés au terme d’un match fou. France Bleu Pays Basque vous fait revivre les meilleurs moments.

Bayonne est en finale ! En soit le fait est déjà suffisamment rare et imprévu, en cette année de reconstruction pour les hommes de la Nive à l’effectif rajeuni. Mais quand on connait le scénario qui a mené à ce dénouement samedi à Oyonnax, on manque de mots.

Réécouter les commentaires de Thibault Vincent, Benjamin Thiery et Christian Bibal en direct samedi soir

Le Résumé

Un début de match tonitruant des Bayonnais qui mènent petitement mais logiquement (9-3) après 20 minutes de jeu. Un quart d’heure de feu d’Oyonnax qui plante 3 essais à l’Aviron avant la mi-temps (27-9). Des ciels et blancs qui semblent lâcher, un match qui paraît plié.

Et finalement un scénario fou en seconde période, une « remontada à la bayonnaise » (que certains se plaisent déjà à nommer « jamon tada »), 40 minutes de rêve, du suspens jusqu’au bout.

C’est un très grand moment de rugby que l’on a vécu samedi sur France Bleu Pays Basque. Et on sera de nouveau là dimanche 18 mai pour vous faire vivre la Finale de Pro D2 à Pau. Avant, pendant et après.