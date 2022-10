Pro D2 : "On a souvent du mal à enchaîner", les déclas de Biarritz avant de recevoir Agen, avec les compos

Si dans les tribunes le Biarritz Olympique compte célébrer les 20 ans de son premier titre de champion de France de première division, remporté face à Agen, dans le vestiaire, l'ambiance est loin d'être à la fête. Victorieux la semaine passée à Sapiac face à Montauban (46-32), les Biarrots ont livré leur prestation la plus aboutie depuis le début de saison, grâce notamment à sa charnière expérimentale Aurrekoetxea - Germain, et l'incontournable deuxième ligne Johnny Dyer .

ⓘ Publicité

Les coéquipiers de Guy Millar restent tout de même prudents avant la 7e journée de Pro D2 . L'objectif est désormais de confirmer leur progression ce vendredi 14 octobre, mais la tâche s'annonce rude face à des Agenais plus à l'aise à l'extérieur qu'à domicile en ce début de saison, avec deux victoires hors de leur base contre une seule à la maison.

Ils ont dit

Roger Ripol, entraîneur de la mêlée de Biarritz : "On a bien récupéré. On a joué jeudi et là, on va jouer vendredi, c'est-à-dire que ça nous permet de gagner un jour, ça c'est la première chose. Deuxième chose, on plus de certitudes. C'est bien de gagner, parce que l'entourage et l'environnement sont plus calmes. Dans le contenu, il y avait plein de bonnes choses contre Montauban, mais il y avait aussi des choses à améliorer. Par exemple, on a insisté sur les ballons portés.

Notre but, bien sûr, c'est de les défendre, mais l'idéal, c'est de ne pas prendre de pénalité. Si on ne prend pas de pénalités, l'adversaire aura du mal à avoir une touche à cinq ou dix mètres de notre en-but. On doit anticiper, , si on ne fait pas des fautes au sol, si on est discipliné en défense, on ne prendra pas de pénalités, et si on ne prend pas de pénalités, on ne prendra pas de ballons portés."

Barnabé Couilloud, demi-de-mêlée de Biarritz : "On a de la sérénité, parce qu'on sait qu'on sort d'une victoire à l'extérieur, et ce n'est pas facile d'aller chercher des victoires à l'extérieur. Mais il y a aussi beaucoup, beaucoup d'alertes. On sait que ce qui nous fait un peu de mal, notamment sur le début de saison, ou encore il y a deux ans, c'est que dès qu'on arrive à faire de bonnes performances, on a souvent du mal à enchaîner. Ce n'est pas parce qu'on va chercher une victoire à l'extérieur qu'on va gagner ensuite, surtout quand on a gagné un match ou il n'y a pas vraiment eu beaucoup de jeu, qu'on se dit que ça va être plus facile. On sait qu'il faut être en alerte parce que ça va être un match compliqué."

Les compos

Le point sur l'infirmerie

Le troisième ligne irlandais Dave O'Callaghan (genou) est encore trop juste, même s'il a pris part à la mise en place. Charlie Francoz (dos) et Joe Tomane sont encore en délicatesse. Quentin Samaran, Luka Azariashvili et Giorgi Nutsubidze devraient faire leur retour dans les semaines à venir. Pour Zakaria El Fakir, il n'y a pas encore de date programmée pour son retour.

Match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Pays Basque