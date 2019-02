Pro D2 - Sifflets et insultes contre les joueurs : des "supporters" de Brive dépassent-ils les bornes ?

Brive-la-Gaillarde, France

Une fracture est-elle en train de naître entre quelques 'supporters' du CA Brive et les joueurs de l'équipe ? Certains 'fans' ont-ils dépasser les bornes ? On est en droit de se poser ces questions alors que le CAB retrouve le Stadium ce vendredi soir 20h30 pour la 22e journée de Pro D2. Cette fois, Vannes, 7e, se présente pour défier des Corréziens 4e mais sous pression après leur défaite sur le fil à Montauban, et qui voient Béziers se faire menaçant, juste derrière, dans la course aux phases finales pour la montée en Top 14.

Malgré l'exigence, "on peut râler tout en restant correct"

Le comportement d'une petite partie de supporters brivistes sera regardée, parce que malgré la victoire avec bonus offensif contre Massy pour la dernière sortie du CAB au Stadium, certains d'entre eux ont sifflé l'équipe car ils attendaient plus et mieux face au dernier de Pro D2. Des amoureux du CAB vont-ils trop loin ? Exigeants sans aucun doute, " on a quand même le plus gros budget de la division " répond Franck, fan expatrié à Clermont et plutôt du genre virulent sur les réseaux sociaux. " On nous a annoncé monts et merveilles en terme de jeu. Et, pour l'instant, force est de constater qu'on reste un peu sur notre faim ", commente-t-il. Même avis pour Manolo Viossange, le président du bienveillant groupe de supporters 100% Coujoux. " Il faut quand même être honnête : ce n'était que Massy et pas le Stade Toulousain " en référence à la dernière sortie du CAB au Stadium. " Après, on peut râler tout en restant correct ", ajoute-t-il.

"Tu insultes un joueur, c'est toute l'équipe qui est insultée"

Car il y a eu des sifflets. " Surtout chez nous, je n'en vois pas l'intérêt " reprend Franck. " C'est petit " estimait, après coup, le demi de mêlée Samuel Marques, " parce qu'il faut savoir que les équipes en face de nous jouent le coup à fond ". Et puis, il y a aussi eu des insultes lors du match contre Montauban plus tôt dans la saison. " Ca fait mal parce qu'on se saigne tous les jours " plaidait, fin octobre, le capitaine Said Hireche qui s'en était ouvert de lui même. " Ok, les gens payent leur place et cela demande des sacrifices. Par contre, il faut quand même, à mon sens, montrer un peu de respect. Tu insultes un joueur, c'est toute l'équipe qui est insultée ", reprenait le capitaine du CAB qui s'était, en même temps, excusé d'avoir donné la réplique à un nom d'oiseau descendu des travées.

Brive : un club, dans une ville de 50.000 habitants, qui joue les premiers rôles

Les joueurs ne sont pas insensibles à ce qu'ils entendent de la part d'une minorité. " Derrières les joueurs, il y a des hommes et de l'humain. Il y a aussi nos familles dans les tribunes " soulignait-il dans son plaidoyer pour inviter à la mesure. " C'est navrant " confiait dernièrement à France Bleu Limousin un élu habitué du Stadium. " Les insultes, c'est de la lâcheté " embraye Manolo Viossange, des 100% Coujoux, " c'est tellement _facile d'insulter à visage caché_. Car, de la tribune, difficile de savoir qui est responsable. Je vais être méchant, mais ceux qui insultent sont des abrutis ". Ou alors des aigris peu scrupuleux, insuffisamment conscients de l'opportunité d'avoir une équipe, dans une ville de 50.000 habitants, qui joue les premiers rôles en Pro D2. Qui évoluait depuis cinq saisons en Top 14 au milieu de poids lourds comme Clermont, Toulouse, Racing 92, Montpellier ou Toulon... et qui pourrait à nouveau en faire partie d'ici trois mois. Car, non, achetez un billet au Stadium ne donne pas droit à venir se défouler sur une équipe qu'on prétend soutenir. Plusieurs joueurs confient en tout cas, en privé, que cela commence véritablement à agacer le groupe.

Repartir de l'avant après la déception de Montauban

Sportivement, le CAB voudra retrouver le chemin de la victoire après sa défaite rageante à Montauban il y a seulement cinq jours. Pas évident de se préparer dans ces conditions estime l'entraîneur des avants, Didier Casadéï. En interview vidéo ci-dessous, il dit redouter Vannes victorieux avec bonus d'Oyonnax il y a une semaine.

Pour ce rendez-vous, le CAB effectue cinq changements dans son XV de départ. Le grand retour de Karlen Asieshvili est à noter. Après s'être rompu les ligaments croisés du genou en préparation l'été dernier, le pilier gauche géorgien va disputer son premier match de la saison.

Compo Brive pour #CABRCV#ProD2

> Karlen Asieshvili de retour ! après sa rupture des croisés l'été dernier

> Waqaniburotu en 2e ligne

> Hireche de retour en 3e et capitaine

> Muller à l'aile

> banc 5 avants / 3 arrières dont Pètre#FBSportpic.twitter.com/0suRRfKxOd — France Bleu Limousin (@FBLimousin) February 21, 2019

Les matchs de la 22e journée

Le classement