Pro D2 : Soyaux-Angoulême débute sa saison ce vendredi soir à Béziers

C'est la repise en Pro D2, ce vendredi soir pour les charentais du SA15. Après un maintien dans les derniers instants la saison dernière à Oyonnax, Soyaux Angoulême se présente à Béziers, avec à la tête de l'équipe, un nouveau coach, Alexandre Ruiz. L'ancien arbitre international succède à Vincent Etcheto resté trois saisons avec l'équipe charentaise.

Alexandre Ruiz, ancien entraîneur international, aujourd'hui entraîneur de Soyaux Angoulême © AFP - ASHLEY WESTERN

Un déplacement à Béziers un peu spécial pour Alexandre Ruiz, né dans cette commune en 1987: "J'étais à Béziers juste après notre match amical à Montauban. j'y suis descendu pour aller chercher ma mère, et ma petite famille, mais sincèrement, je ne suis pas allé en ville, j'ai voulu éviter la foule, et éviter de me faire brancher avant le match. Je suis focus sur la rencontre qui arrive, mais je n'ai pas envie d'en faire un combat personnel. Le challenge est collectif, et il nous appartient de faire un gros match et être au rendez-vous."

Alexandre Ruiz a tout de même demandé à ses dirigeants de pouvoir effectuer le dernier entraînement, celui dit du capitaine au sein même du village où il habite, celui de Portiragnes, juste à côté de Béziers. Une mise en place sur la pelouse d'un club où il a débuté en 1/2 de mêlée.

L'état d'esprit de la fin match de la saison dernière à Oyonnax est le bon

Dès son arrivée, en séance vidéo, Alexandre Ruiz est revenu sur l'essai marqué en fin de match face à Oyonnax. "C'est une attitude à conserver, comme un socle de base pour mieux aborder cette nouvelle saison. J'avais envie de leur montrer ces images. Cet état d'esprit est important."

La mauvaise nouvelle de la phase de préparation cet été, c'est la blessure de Sikeli Nabou à Montauban.

Pour Alexandre Ruiz : "Le deuxième ligne est touché au biceps, probablement une rupture. On attend le compte rendu du médecin, pour savoir s'il faut, ou pas avoir un joker médical, ou un joker coupe du monde pour le remplacer en cas d'absence prolongé."

Après ce déplacement à Béziers, Soyaux Angoulême recevra Aurillac vendredi prochain, pour une première à Chanzy, et sa pelouse synthétique toute neuve.