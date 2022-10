Pro D2 - Stade Montois : "on n'est pas présent dans l'engagement, ça me met en colère" avoue Stéphane Prosper

Attendu au tournant à Massy, dernier de Pro D2 au coup d'envoi de la neuvième journée, le Stade Montois devait réagir après deux défaites consécutives. Au contraire, Mont de Marsan a montré un visage inquiétant, battu sans pouvoir prendre le bonus défensif, incapable de dominer un adversaire normalement à sa portée.

Pour ce déplacement en région parisienne, le staff mené par Patrick Milhet a placé les joueurs face à leurs responsabilités. Seulement quatre changements par rapport à la réception d'Agen, dont les retours de Léo Banos et Yoann Laousse Azpiazu. Mais une équipe amorphe, dominée dans les phases de combat.

On n'a pas été présent dans le comportement, les attitudes - Stéphane Prosper

Mont de Marsan a passé quasiment l'intégralité de la rencontre la tête sous l'eau, pris par une défense pugnace qui n'a rien lâché et un paquet d'avants efficace offensivement. Jusqu'à faire déjouer les Montois. "On a manqué beaucoup d'agressivité" concède l'un des entraîneurs Stéphane Prosper.

"On est battu dans l'engagement, la guerre des rucks, les collisions et c'est ce qui nous met en difficulté" ajoute le seul landais à avoir pris la parole après la rencontre. "C'est un match bizarre avec beaucoup de déchets techniques des deux côtés, une qualité de jeu au pied assez faible de notre côté qui nous met régulièrement en danger et sous pression. Au-delà de ça, on n'est pas présent dans l'engagement et ça me met en colère."

Le Stade Montois déjà dans l'urgence ?

Avec cette troisième défaite consécutive, la quatrième en cinq matchs, Mont de Marsan vit un automne morose. Leader de Pro D2 à la mi-septembre, les Montois sont désormais dixièmes à douze points de la tête du classement occupée par Oyonnax et à quatre points du top 6. Le bon début de saison, sur la lancée de l'an dernier, est déjà loin.

Mais de là à parler d'urgence, Stéphane Prosper préfère évoquer "une mauvaise série. Il va falloir très vite réagir pour inverser cette tendance." A commencer par la réception de Colomiers la semaine prochaine pour la fin du deuxième bloc de la saison, d'ores et déjà raté. Avant une pause salvatrice qui doit permettre au Stade Montois de resserrer les rangs.