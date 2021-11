Pro D2 - Stade Montois : une dizaine de joueurs malades de la grippe avant le déplacement à Béziers

Une partie du pack est touchée par une épidémie de grippe alors que le Stade Montois se déplace à Béziers ce jeudi 25 novembre pour la 12e journée de Pro D2. Le club doit se passer d'au moins cinq joueurs en première, deuxième et troisième ligne, Muzzio, Latterrade, Laval, Ostréïkov et Gouzou.

Le déplacement du Stade Montois à Béziers pour le compte de la 12e journée de Pro D2 ce jeudi 25 novembre ne s'annonce pas très bien. La grippe touche une partie de l'équipe, notamment le pack. Une dizaine de joueurs sont malades et le club va devoir se passer d'au moins cinq joueurs pour la sortie de cette semaine. Carlos Muzzio, Romain Latterrade, Victor Laval, soit une première ligne au total, mais aussi le 2e ligne Andrey Ostreïkov et le 3e ligne centre Maxime Gouzou.

Par ailleurs, le Stade Montois doit encore se passer de James Voss et de Léandro Cédaro, les deux 2e ligne non-opérationnels. Le trois-quart centre Simon Desaubiès sera également absent, touché à la cuisse.

On ne sait pas avec qui on va partir à Béziers - l'entraineur du Stade Montois Stéphane Prosper

Quelle équipe face à Béziers ?

"Il nous faut s'adapter à cette situation, on ne sait pas comment on va partir demain à Béziers, du moins avec qui", admet l'entraîneur montois Stéphane Prosper. Mais le coach se veut rassurant : "Quelle que soit l'équipe qu'on va afficher et les 23 qui seront sur la feuille de match, je crois qu'on a un cadre de jeu et un système que les joueurs peuvent faire fonctionner quelle que soit la configuration de l'équipe donc ça ne va rien changer à notre travail", assure-t-il.

Béziers / Stade Montois, ce jeudi 25 novembre à 20h45 au stade Raoul Barrière