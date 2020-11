Rugby Pro D2 : Stéphane Glas va quitter le FCG en fin de saison

Stéphane Glas ne sera plus l’entraîneur du FCG la saison prochaine. Comme l'a révélé RMC Sport, l'ancien trois-quart-centre international s'arrêtera à l'issue de son contrat en juin prochain.

Une montée, une descente et un arrêt

À la tête du FCG depuis l'été 2017, Stéphane Glas a d'abord connu le meilleur, avec une émouvante montée en Top 14, puis des moments plus difficiles. Sa deuxième saison s'est soldée par une descente, la troisième n'est pas allée à son terme, coronavirus oblige. Cette année Grenoble n'est pas au mieux, 9e de Pro D2 après dix journées, loin de ses ambitions initiales.

D'autres membres du staff en fin de contrat

Stéphane Glas a prévenu ses joueurs de son futur départ lundi après-midi et le club va se mettre en quête d'un nouveau patron pour son équipe première, tout en sachant que d'autres membres du staff et notamment Sylvain Begon (entraîneur des avants), et Jean-Noël Perrin (entraîneur de la mêlée) sont aussi en fin de contrat en juin prochain.