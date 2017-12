Le FCG, actuel 2e de Pro D2, se déplace sur la pelouse de Béziers, 7e de Pro D2, dans le cadre de la 16e journée de championnat, et le début de la phase retour. Coup d'envoi à 20h30, à suivre depuis le département de l'Hérault avec Antoni Kermen et Julien Morin sur France Bleu Isère.

Béziers, France

Cette fois, pas de cadeau ! Même s'ils sont toujours aux premières places de la Pro D2 de rugby, les Grenoblois marquent le pas ces derniers temps, surtout à l'extérieur où ils restent sur deux lourdes défaites à Perpignan et Aurillac. La semaine dernière, même s'ils ont gagné (25-20 face à Soyaux-Angoulême, ndlr), ils n'ont pas non plus convaincu au stade des Alpes contre Angoulême. Alors ce vendredi soir, alors que la phase retour du championnat débute par un déplacement à Béziers, les rouges-et-bleus vont tâcher de se relever les manches.

Écoutez le match dès 20h30

Commentaires : Antonin Kermen et Julien Morin

La composition des équipes

- © LNR

Les rencontres de la 16e journée de Pro D2

- © LNR

Le classement avant la 16e journée

- © LNR

